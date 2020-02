Las comunidades con más desfase presupuestario piden un objetivo de déficit más laxo

El Ministerio de Hacienda ha conseguido aprobar este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el objetivo de déficit del -0,2% del PIB para las Comunidades Autónomas, lo que supone un desfase presupuestario en 2020 de unos 2.500 millones, pero algunas de ellas han planteado la posibilidad de que ese déficit se reparta de forma desigual entre las Comunidades.

"Se ha planteado dentro de la reunión, como siempre a solicitud de algunas comunidades que están muy lejos del objetivo, hay otras que están mejor... pero hoy no hemos hablado de objetivos individuales y en todo caso a pesar de que la Airef lo ha recomendado eso conllevaría que haya comunidades que tienen que aceptar que la fijación de su objetivo esté por debajo del subsector. Si el promedio es -0,2%, para que una tenga el -0,4% tiene que haber otra en 0,0%. Creo que las comunidades no están de acuerdo y eso hace inviable esa posibilidad" ha afirmado la ministra, María Jesús Montero.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado sin embargo que "la ministra ha insinuado que sí se plantea una distribución asimétrica del déficit por comunidades", es decir, que a cada comunidad se le exigirá mayor o menor rigor presupuestario en función de la decisión unilateral del Gobierno.

"Nos parece gravísimo", ha denunciado Lasquetty, quien ha señalado a la prensa que esta posibilidad se seguirá debatiendo en la próxima reunión. La estipulación de objetivos de déficit asimétricos sólo se ha aplicado en España en el año 2013, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda.

La Comunidad de Madrid es una de las cinco -todas lideradas por el PP- que ha votado en contra de la senda de déficit planteada por el Gobierno: del -0,2% del PIB para 2020, -0,1% para 2021 y de equilibrio presupuestario (0%) para 2022. Se han opuesto también Andalucía, Castilla y León, Galicia, Región de Murcia y la ciudada autónoma de Ceuta. "El mejor déficit es el que no existe", ha señalado el consejero de Madrid, que se opone a que haya más holgura fiscal.

Voto a favor de las CCAA del PSOE

Sin embargo, Hacienda ha podido aprobar la senda con los votos a favor de las comunidades que preside el PSOE: Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana y Melilla. Los consejeros autónomicos de País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, que no pertenecen al régimen fiscal común, han decidido no votar, mientras que Cataluña tampoco ha participado en la votación porque no ha asistido a la reunión.

"Es fundamental esta flexibilización desde el -0,0% que estaba previsto al -0,2% aprobado este viernes", ha señalado el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, ya que considera que su comunidad necesita incurrir en ese desfase presupuestario para "poder mantener el Estado del Bienestar".

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, que ha comparecido al término de la reunión, ha confirmado también que se ha llegado a un acuerdo en cuanto a la senda de reducción de deuda de las CCAA, que bajará hasta el 23,4% en 2020, 22,8% en 2021, 22,1% en 2022 y 21,4% en 2023.

Aprobar ambas era necesario para poder avanzar en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año. La ministra no ha comunicado cuál será el objetivo de déficit para el resto de administraciones (Estado central, Seguridad Social y Corporaciones Locales -ayuntamientos-), que se hará público la próxima semana.

En vigor, la senda de Rajoy

La senda de déficit oficial y en vigor actualmente es la que aprobó Mariano Rajoy en 2018 y que estipulaba que el déficit del Reino de España tendría que situarse en el 1,1% en 2020, 0,4% en 2021 y 0% en 2022. Para las comunidades, el déficit debía ser del 0,1% en 2020 y equilibrio a partir del próximo año.

A pesar de que ésa era la senda oficial, el Gobierno ya había avanzado en su Plan Presupuestario de 2020 que el ejercicio cerraría con un déficit del -1,7% (21.100 millones de euros), sin estipular cómo se repartiría por administraciones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sí había estimado el siguiente desglose: -0,6% de déficit en la Administración Central, -1,3% de déficit en la Seguridad Social, -0,2% en las Comunidades Autónomas y un superávit del +0,4% en las Corporaciones Locales -ayuntamientos-.