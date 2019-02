La comunidad china estalla contra BBVA: "Esto es una cuestión de racismo"

En Usera, el 'Chinatown' madrileño, un grupo de ancianos chinos se da apoyo tras ver cómo su única fuente de ingresos ha sido cerrada de forma repentina.

Una jubilada, con semblante serio y sin saber ni una palabra de español, explica a Vozpópulicon ayuda de un interlocutor que BBVA le ha cerrado la cuenta en la que sólo recibe una pensión de 700 euros con la que vive todo el mes.

Su traductor, a contrapié por la exaltación de la mujer, cuenta que Yin Chunzhu está teniendo serios problemas para llegar a fin de mes y pagar sus facturas. "No nos dejan coger cita para el mismo día y nos piden que volvamos en dos o tres semanas", lamenta Chunzhu, que exige al banco una disculpa pública porque en sus "28 años que llevo en el país, jamás me había sentido tan humillada". "Me está prestando dinero mi hija, pero no puede darme mucho más", responde entre lágrimas cuando se le pregunta cómo lleva viviendo estos dos meses en los que ha tenido su cuenta bloqueada.

La comunidad china en España ha visto como su celebración más importante, el Año Nuevo, se ha torcido por culpa del bloqueo de cuentas masivas que esta semana ha realizado BBVA, una situación que se viene repitiendo desde hace más de seis meses y que se ha agravado en los últimos días.

BBVA asegura que todos sus clientes fueron advertidos y que no está centrado en un colectivo determinado

Desde BBVA aseguran que este no es un "tema centrado en determinados colectivos". "Los clientes reciben un trato similar y, por tanto, si no han actualizado su información en el plazo en el que se les requiere, se debe bloquear la cuenta hasta que regularicen su situación", explican.

La entidad asegura que todos sus clientes han sido informados, y que han contado con "el plazo máximo de 90 días para entregar toda la información y si no se cumplen con todos los requisitos de la Ley de Blanqueo de Capitales se procede al cierre de sus cuentas".

"Nos han bloqueado absolutamente todo"

A pocos metros del centro de mayores del barrio de Usera, Alba regenta una pequeña tienda de ropa. Sabe poco español, pero lo suficiente como para entender que algo no está yendo bien. "En agosto comenzaron a cerrar las cuentas de mis amigos, pero al menos podían hacer transferencias y pagar los recibos, pero desde hace unas semanas nos han bloqueado absolutamente todo. No nos dejan ni sacar nuestro dinero", lamenta.

"Cuando tú estás descansando, yo estoy trabajando, soy buena, ¿por qué los chinos somos malos?" dice la dueña de una tienda de ropa

"Llevo trabajando en España más de 11 años, sólo he podido volver mi país por tres meses", dice Alba. "Trabajo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Cuando tú estás descansando, yo estoy trabajando, no paramos y estoy cansada... Soy buena, ¿por qué los chinos somos malos? Quiero poder usar mi dinero, sólo pido eso".

"Es una cuestión de racismo", asegura Tony, estudiante universitario con ascendencia y rasgos chinos, nacido en España. "A mí también me han cerrado la cuenta y soy español, pero sólo por mi nombre y mi cara me han quitados mis recursos", advierte.

La misma situación vive Beingwei Xia, una joven china nacida en España, que se trasladó desde Valencia a la capital para estudiar Administración y Dirección de Empresas. "Mis padres no tienen otra vía para pasarme el dinero que necesito para vivir", exclama Xia.

Situación más extrema es la de Xiao Han, que apenas habla español y que llegó de China recientemente para estudiar. Sus amigos cuentan que le tienen que prestar dinero porque el efectivo se le ha acabado y el banco le da largas.

"Yo también tengo una cuenta en el BBVA y no me ha pasado eso", comenta Juan, un joven que pasea por Usera junto a una amiga china, que dice llamarse Xin. Lo del BBVA es "una cuestión de racismo, sólo se lo hacen a los chinos", denuncia.

Sulei, dueña de una pequeña tienda de ropa, comenta que a ella le cerraron la cuenta, pero que "tuvo suerte" porque a la semana se la reactivaron. "Entregué mi declaración de la renta, una nómina, mi DNI y el Pasaporte y ya está. Pero conozco a mucha gente que no ha corrido esa suerte", señala. "Para dos duros que tenemos... Sólo pedimos que nos dejen sacar nuestro dinero, que lo hemos hecho nosotros".

La situación en Barcelona

BBVA también ha bloqueado cuentas de inmigrantes chinos en la provincia de Barcelona, según ha asegurado un regente de un comercio a Alvaro Medina, corresponsal de este medio en la Ciudad Condal.

La situación en Barcelona es muy parecida a la de Madrid, aunque este empresario asegura que desconocía por completo la situación tan tensa que se vive en la capital. "Hemos tenido que cambiar de entidad ante los constantes requerimientos de documentación por parte del banco", dice.

El empresario chino no descarta que haya más afectados, aunque desconoce si existen más casos. "Mi mujer ha tenido que cambiar de banco", afirma, tras apuntar que los problemas e incidencias con el BBVA no se han registrado únicamente con la llegada del Año Nuevo. "BBVA lleva desde hace meses" pidiendo "documentación". "El problema con este banco no es de ahora", finaliza.