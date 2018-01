La compra de oficinas se frena un 55% en Madrid y Barcelona por el proceso independentista

El volumen de inversión en oficinas en Barcelona y Madrid en el último trimestre del año se situó en torno en 525 millones de euros, un 55% menos que en el mismo periodo del año anterior, debido a la situación de incertidumbre generada por el proceso independentista, según un informe realizado por la inmobiliaria Knight Frank.

A pesar de ser un buen momento para el 'real estate', España ha visto como la inversión se ha frenado en seco. No obstante, Madrid se posiciona como la quinta ciudad más interesante de Europa para invertir, según un informe de PwC. Las Ciudad Condal también fue calificada como una urbe con gran potencial, pero se quedó en el puesto once de la lista. Cabe destacar que el estudio se realizó en octubre, por lo que la coyuntura política no se plasma en el escrito. A pesar de ello, muchos de los expertos consultados daban por hecho que Cataluña no se iba a independizar y por eso descontaban el riesgo.

Aún así, Barcelona cuenta con muchas virtudes que la hacen atractiva para la inversión. Cuenta con una población joven y muchas empresas tecnológicas como Tesla o Amazon que han establecido sus centros de investigación y desarrollo en la comunidad.

El turismo, en auge en España, también beneficia a la ciudad, sobre todo en el segmento de los negocios de conferencias.

Madrid, oportunidad de inversión

La capital española finalizó el 2017 con una contratación bruta de 570.000 metros cuadrados, un 23% más que en el año anterior y por encima de su media histórica, que se situaba en los 500.000 metros cuadrados. De esta forma, Madrid lidera claramente el aumento de contratación de oficinas para empresas en España.

La capital está disfrutando de una renovación de su 'stock' -de los más obsoletos de Europa- en gran parte gracias a las inversiones y reformas realizada por parte de las socimis. No obstante, la disponibilidad de edificios 'Grado A' dentro de la M-30 escasean cada vez más, lo cual está causando un incremento importante en los niveles de renta de estos edificios dentro de la almendra central.

Por ello, las rentas 'prime' continúan su tendencia alcista y se sitúan en los 30,5 euros el metro cuadrado al mes en Madrid. Cabe destacar que la superficie en oficinas disponible sufrió un ligero descenso respecto al tercer trimestre, situándose la tasa de disponibilidad en un 10,7%.

Según el estudio realizado por PwC, Madrid tiene un gran potencial de desarrollo gracias a la subida del precio del alquiler. Este incremento podría llevar a un aumento del valor de los inmuebles y reavivar la agresividad de los compradores. Además, la ciudad también se le nombra como una potencial beneficiaria del brexit, junto a París, Berlín y Luxemburgo.

Optimismo generalizado

A pesar de las dificultades coyunturales, entre los inversores existe un "optimismo generalizado" debido a las buenas perspectivas macros y políticas, la disponibilidad de capital y la capacidad que tiene el sector para mantenerse como una buena alternativa para invertir en un contexto de tipos de interés cero o negativos.

En España, las perspectivas macroeconómicas atraen buenos flujos de inversión y los fondos están viendo oportunidades en el negocio de la promoción. También existen potenciales riesgos macroeconómicos y sociales, como una posible subida de los tipos de interés en el corto plazo o el incremento de la inestabilidad política internacional, que sigue preocupando al 81% de los inversores y agentes del sector.