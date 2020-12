Competencia amenaza el crecimiento de O2, la 'low cost' de Telefónica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (la CNMC) ha puesto la lupa sobre la fibra de 600 Mbps de velocidad ofertada por O2, la marca de bajo coste de Telefónica. Un operador con el que los directivos del operador, con José María Álvarez-Pallete, están sumamente contentos.

El regulador español insta a la compañía española a que reduzca al menos en un 4,8% el coste del servicio mayorista de banda ancha con el fin de que esta oferta pueda ser replicada por sus competidores en igualdad de condiciones. Telefónica ya ha anunciado que recurrirá esta decisión, algo que tendrá que hacer en los próximos quince días.

Una resolución que, de concretarse en los términos en los que está redactada, supondría que los competidores de Telefónica tendrían más margen para ajustar el precio de aquellas ofertas que compitan con O2, con lo que es prácticamente seguro que el ritmo de captación de clientes de la empresa de bajo coste del operador azul se resienta.

En el plazo de 15 días naturales a contar desde que la presente Resolución surta efectos, Telefónica de España deberá comunicar a la CNMC, así como a los operadores alternativos, unos precios actualizados CNMC

No hay que olvidar que Telefónica está obligada a permitir que terceras compañías utilicen su fibra, pagando por ello cantidades reguladas por la CNMC. O2, marca liderada por Pedro Serrahima (ex responsable de Pepephone y ex director general del Grupo Globalia).

"El producto Fusión O2 600 Mbps es un empaquetamiento convergente que Telefónica comercializa bajo su marca O2 y dirige al segmento low cost del mercado de banda ancha fija. Incluye servicio de banda ancha fija con 600 Mbps simétricos, telefonía fija con tarifa plana nacional, telefonía móvil con llamadas ilimitadas y banda ancha móvil con franquicia de 25 GB. Actualmente, el precio de la cuota mensual de este producto es de 50 euros por mes (IVA incluido)", detalla la CNMC en el escrito en el que hace pública la intención de que Telefónica reduzca sus precios mayoristas, y al que ha accedido Vozpópuli.

Competencia añade que "si bien inicialmente Telefónica estableció unos precios diferentes en función de lazona en la que se encontrara el cliente, actualmente este producto cuenta con un único precio independiente de la ubicación del cliente. Esta Sala considera que este producto debe ser incluido en la lista de productos emblemáticos BAU (en esta categoría están los productos más populares)".

Buen comportamiento de O2

Aunque la CNMC no hace público en la resolución ningún dato concreto de las altas y clientes de O2 -no le está permitido hacerlo-, sí destaca el buen comportamiento de la compañía low cost como factor clave a la hora de instar a Telefónica a la reducción del coste de sus tarifas mayoristas para otros operadores (no sólo Vodafone y Orange, también los Operadores Móviles Virtuales) y a la incorporación del producto citado en la categoría de 'emblemático'.

"El producto Fusión O2 600Mb ya es de los más relevantes de la cartera de Telefónica. Tras un período de crecimiento moderado durante los meses inmediatamente posteriores a su lanzamiento, Fusión O2 600Mb ha seguido una acelerada senda de crecimiento. Es uno de los productos más dinámicos de la cartera de Telefónica", manifiesta la CNMC.

El regulador concluye lo siguiente: "En el plazo de 15 días naturales a contar desde que la presenteResolución surta efectos, Telefónica de España, S.A.U. deberá comunicar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como a los operadores alternativos, unos precios actualizados de los servicios NEBA local y NEBA fibra que permitan que todos los productos BAU emblemáticos superenel test de replicabilidad".