Competencia estudia el precio que DAZN tendrá que pagar a Telefónica por el futbol

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) estudia ya la cifra que DAZN tendrá que pagar a Telefónica si desea ofrecer el fútbol a sus abonados. En principio la plataforma pagará por los derechos en función del número de usuarios registrados que posea, pero Competencia se guarda un as en la manga. Si el número no es muy significativo establecerá el pago adicional de una franquicia.

Desde DAZN no facilitan número alguno de usuarios registrados, mientras aseguran que su objetivo es "ofrecer los contenidos más demandados, y el fútbol es uno de ellos". Preguntados acerca de LaLiga y la Champions League matizan que "no vamos a comentar nada para no alimentar rumores. Hablaremos cuando se cierre cualquier tipo de operación". En España DAZN cuenta con los derechos del mundial de motos y de baloncesto, ha retransmitido la Copa América y también cuenta con la Premier League.

Tras la compra de Digital Plus por parte de Telefónica en 2015 Competencia obligó al operador a poner a disposición de su competencia el 50% de sus contenidos de mayor valor.

La CNMC tiene en cuenta al realizar los cálculos el coste que el operador azul pagó por los derechos del fútbol. Telefónica posee LaLiga y la Champions League hasta 2021 por un precio total de 4.100 millones

La fórmula que utiliza Competencia para para calcular lo que un operador debe abonar al poseedor de los derechos por la compra de los mismos se establece en función de los siguientes parámetros: número de abonados a televisión de pago (75% de peso en la decisión) del operador que opta a los derechos, número de conexiones de banda ancha que posee con potencial para ofrecer TV (20%), y el alcance potencial de su red (5%).

En el caso de las empresas cono DAZN, que ofrecen este tipo de servicios sin tener red propia (OTT, Over The Top), el pago se calcula exclusivamente mediante el número de abonados o usuarios registrados al servicio en España.

1,3 millones de euros de franquicia

El año pasado Opensport (Obwan) aseguró que ofrecería todo el fútbol a sus abonados. El operador contaba apenas con unos 1.000 usuarios registrados cuando lo anunció, y la CNMC decidió fijar una franquicia de 1.280.000 euros que debería abonar a Telefónica. Nunca llegó a ofrecer el deporte rey.

El caso de DAZN es distinto. La compañía, con sede en Londres, ya cuentan con decenas de miles de clientes registrados en nuestro país, según fuentes del sector. Desde la CNMC aseguran que esto les eximiría del pago de una franquicia, pero todo dependerá del número concreto de usuarios y de la factura resultante de los cálculos de la CNMC. Si Competencia considera que está por debajo de lo que sería un coste justo, fijará el pago de una cuota adicional.

