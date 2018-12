Una compañía de criptomonedas anuncia la compra del Elche CF por 20 millones

La empresa de criptomonedas holandesa Libereum anuncia la compra del club de fútbol español Elche CF. Según explica fuentes de la compañía a este medio, la cifra de la operación se ha cerrado en 20 millones de euros que incluye la compra del club y una inversión de capital.

La empresa asegura que el acuerdo puede hacerse oficial a partir de la semana que viene. Por su parte, desde el club ilicitano, de momento, ni confirman ni desmienten este pacto y aseguran que ya han existido otros rumores de compra que, finalmente, no se han producido.

La firma realizaría un pago inicial de 4,3 millones de euros como garantía bancaria. La operación se produciría con un club que arrastra problemas económico y que sufrió un descenso administrativo en 2015 por estas debilidades. El equipo pasó de Primera División a 2ºB en dos años y actualmente, ocupa la 15º en la Liga 123 (Segunda División).

Por su parte, Libereum es una empresa holandesa que opera en internet con una criptomoneda, el 'liber', una divisa virtual mediante la cual se pueden hacer compras. La compañía holandesa tiene en su hoja de ruta lograr una combinación entre su criptomoneda y el deporte. Es decir, pretenden sustituir al euro por el liber en los acuerdos con los patrocinadores, compra-venta de entradas, artículos de merchandaising y catering en el propio estadio.

"Libereum ve potencial en el Elche CF que quiere llevar al club en las próximas 2-3 temporadas a la Primera División del fútbol español. Para lograr esto, la compañía proporcionará al Elche CF los apoyos financieros necesarios", explican. "La adquisición del club de la Segunda División es un paso crucial hacia la conexión con la moneda digital descentralizada (Liber) con el deporte más popular del mundo: el fútbol", explica Libereum.

La noticia de la compra del Elche coincide con que Libereum inicia este viernes la preventa de 'liber'. Una una oferta inicial de 10 millones de estos 'tokens' que se podrán comprar a 5 dólares de forma exclusiva en la web Latoken. "Es importante señalar que el club no será la fuente de ingresos de Libereum, repetimos, el Elche no nos generará ningún rédito", explica a este medio Cem Kumlar, fundador de Libereum.

La empresa destaca que, con el fin de reducir los posibles riesgos de adquisición del club, pidió a los responsables del Elche CF que hicieran una evaluación exhaustiva, completando todos los requisitos reclamados con la mayor diligencia posible. "Los resultados de la auditoría fueron positivos, por lo cual, después se efectuó la adquisición", apuntan.

