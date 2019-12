Cómo leer un WhatsApp sin que se entere la persona que te lo ha enviado

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en los teléfonos móviles, pero hay cosas que o están por pulir o no son del gusto de todos. Una de ellas son las notificaciones que alertan de que un mensaje que hemos enviado ya ha sido leído.

En ocasiones, por el motivo que sea, queremos leer el mensaje que nos acaban de enviar, pero sin que lo sepa quien lo mandó. El problema es que en el momento que se abre la aplicación para consultarlo aparecerá en el teléfono del remitente el 'doble check azul' con el que sabrá que el mensaje se ha leído.

Sin embargo, es posible leer mensajes sin que aparezca la notificación de lectura en el móvil de nuestro interlocutor. Veamos cómo.

Deshabilitar el 'doble check'

Es la vía más rápida, aunque si activas esta opción tampoco sabrás cuándo tu interlocutor ha leído tus mensajes. Si esto no es un problema, sólo tienes que desplazarte al menú de configuración de WhatsApp, luego entrar en 'cuenta', 'privacidad' y desactivar la pestañas 'confirmación de lectura'.

Desde ese momento tus mensajes no reflejarán nunca el 'doble check azul'. Nadie sabrá si has leído o no un mensaje.

Notificaciones emergentes

Se trata de habilitar las notificaciones emergentes en el terminal. Se desplegarán por defecto durante unos segundos. El problema es que si estamos en modo 'silencio', o se mira de continuo la pantalla -algo que nadie hace- o nos perderemos muchas notificaciones. Además, si el mensaje es muy largo tampoco podrás verlo entero, dado que esta opción sólo muestra unas líneas de cada uno.

Modo avión

Consiste en activar el modo avión en el teléfono. Esto te permitirá leer los mensajes sin que lo sepa quien te los mandó, pero recuerda que cuando lo actives y vuelvas a tener voz y datos la aplicación actualizará la lectura de los mismos.