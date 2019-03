Cada vez son más los españoles que eligen la opción Internet para realizar el proceso de la declaración de la renta. Esto es porque se trata de un método más sencillo y más rápido que hacerlo de modo presencial.

Actualmente, este sistema ha ido evolucionando desde su original programa en Internet, hasta la plataforma Renta web, una app que se implantó hace ya dos años y que ya ha sido utilizada por multitud de usuarios.

¿Cuándo es posible hacer la Declaración de la Renta online?

La campaña de la renta comienza el próximo 2 de abril de 2018. A partir de la primera semana de mayo comienza el plazo para solicitar cita previa, no obstante, desde este mismo día es posible solicitar el documento identificado como "borrador de la renta".

Las fechas de la renta 2018 son las siguientes:

14 de marzo: desde esta fecha ya se puede solicitar el número de referencia

desde esta fecha ya se puede solicitar el número de referencia 2 de abril: presentación por Internet y por teléfono de la Renta 2018 y Patrimonio 2018.

presentación por Internet y por teléfono de la Renta 2018 y Patrimonio 2018. 6 de mayo: ya se puede solicitar cita previa

ya se puede solicitar cita previa 14 de mayo: presentación de la declaración anual de Renta 2018 en las oficinas de la AEAT.

presentación de la declaración anual de Renta 2018 en las oficinas de la AEAT. 26 de junio: fecha límite para presentar la declaración anual Renta y Patrimonio 2018 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta.

fecha límite para presentar la declaración anual Renta y Patrimonio 2018 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta. 1 de julio: fecha límite para presentar la declaración anual Renta y Patrimonio 2018 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación del primer plazo.

¿Cómo se realiza la Declaración de la Renta online?

El programa Renta web presenta numerosas ventajas ya que en realidad simplifica todo el proceso para que sea más fácil de realizarlo por parte de los usuarios. Entre otras cosas lo consigue porque es completamente online, es decir que no necesita ninguna descarga en tu ordenador y, además, es compatible con los dispositivos móviles, para que puedas realizar la Declaración de la Renta desde donde quieras y cuando desees.

En cualquier caso, el primer paso es la preparación de toda la información necesaria. Principalmente dos elementos:

La Cl@ve PIN: Se trata de un código completamente personalizado para el usuario y único en todo el país, con el que es posible acceder al sistema de borrador, así como a otros entornos digitales relacionados con la situación fiscal del usuario. El programa Renta web requiere de esta Cl@ve PIN para poder realizar todo el proceso. Si no la tienes o la desconoces, debes acudir a las instalaciones de Hacienda en tu localidad, para solicitarla. Información fiscal: Datos con información económica relativa a ingresos obtenidos por salario o prestaciones, así como deducciones fiscales, para comprobar que están correctamente incluidos.

Para llegar al programa Renta web, debemos entrar en la web de la Agencia Tributaria, acceder al apartado Campañas, posteriormente al de Renta 2018 y, como último paso, en Obtener número de referencia. Una vez completada la opción que se prefiera, se podrá proceder a solicitar el borrador.

Para simplificar el proceso, si la información no se ha modificado demasiado y ya se ha realizado con anterioridad esta solicitud de borrador online, el programa permite marcar la casilla 440 para recuperar la misma información que en el ejercicio anterior.

En esta solicitud, el usuario puede revisar todos los datos personales y económicos, con el fin de confirmar que todo está correcto o bien, identificar cualquier error presente en la base de datos fiscal del Estado sobre el usuario.

Una vez confirmada la información, solo hay que Solicitar el Borrador de la Declaración de la Renta 2018 y esperar a que el trámite se realice. Cuando nos llegue este borrador, en caso de aceptarlo, podemos hacerlo también directamente desde el programa Renta web, confirmando que estamos de acuerdo con el proceso.

¿Qué debes saber de la Declaración de la Renta desde el móvil?

Hoy en día también es posible realizar la Declaración de la Renta desde el móvil. Para poder hacerlo, la Agencia Tributaria ha desarrollado una app descargable que simplifica todo el proceso y lo hace mucho más rápido.

No obstante, es necesario tener en cuenta que la Declaración de la Renta desde el móvil a través de esta app no permite la modificación de los datos, de manera que solo es recomendable para aquellos casos en los que la información está completamente correcta y el usuario no quiere añadir ningún elemento más que pueda servirle en sus deducciones fiscales.