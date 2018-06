Así es el O2, el nuevo operador de Movistar

"Producto sencillo, precio sencillo y relación con el cliente sencilla. Es el segmento premium sencillo. Se busca un espacio que está ocupado o en vías de abandono. Se trata de encontrar aquellos clientes que quieren un servicio claro y fácil de comprender". Son las palabras de Pedro Serrahima, director de Estrategia Multimarca de Telefónica, en la puesta de largo de O2, el nuevo operador de Telefónica.

"Telefónica ha elegido la marca O2 porque está considerada como una de las mejores del mundo. Entendemos que representa lo que queremos. Es oxígeno que nos ayude a respirar. No es un proyecto low cost, para eso ya está Tuenti. Ese hueco que está en medio es al que vamos. Sería algo así como premium sencillo", ha añadido.

El operador, que ha empleado cuatro meses en lanzar la compañía, sólo ofrecerá dos productos. En móvil, la oferta será de 20GB de datos y llamadas ilimitadas por 20 euros. En convergente, 100MB de fibra óptica y móvil con 20GB de datos y llamadas ilimitadas por 45 euros.

Telefónica ha empleado cuatro meses en lanzar la oferta, que sólo contará con dos productos. En móvil, ofrecerá 20GB de datos y llamadas ilimitadas por 20 euros. En convergente, 100MB de fibra óptica y móvil con 20GB de datos y llamadas ilimitadas por 45 euros

No cumplirá la RGPD

"El cliente tendrá la razón por defecto, la presión no quedará en él, queremos que el usuario descanse. Tampoco habrá ni permanencia ni pediremos permiso para cumplir con la RGPD. No cederemos sus datos ni pediremos permiso para compartirlos con terceros", ha explicado Serrahima.

El cliente podrá contratar servicio en O2online.es y se podrán sumar líneas adicionales de móvil con llamadas ilimitadas y 10GB de datos por 15 euros.

Además, se pretende que las incidencias sean gestionadas siempre a través de la misma persona, a fin de unificar las comunicaciones. El servicio de atención al cliente estará sito en en varias ciudades de España.

No es un proyecto low cost, para eso ya está Tuenti. Ese hueco que está en medio es al que vamos. Sería algo así como premium sencillo" Pedro Serrahima, director de Estrategia Multimarca de Telefónica

Serrahima no cierra la puerta a incorporar nuevas tarifas. "La base del proyecto no impide que lancemos otros productos si no rompen el negocio ni la filosofía de la empresa", ha concluido el directivo.