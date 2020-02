Una comisión de siete millones ensombrece el fichaje de Trincao por el Barcelona

La directiva del Fútbol Club Barcelona ha sorprendido a propios y extraños al anunciar el fichaje del delantero portugués del Sporting de Braga, Trincao, de 20 años y con ahora apenas tres goles en doce partidos esta temporada, por 31 millones de euros, para que juegue en el club culé a partir de la próxima campaña.

La decisión llama más la atención, si cabe, teniendo en cuenta que la institución decidió paralelamente sacrificar la compra de un reemplazante para su lesionado delantero centro estrella, Luis Suárez, de cara a la recta final de la temporada, en la que los blaugranas se lo juegan todo en lo deportivo, bajo el argumento futbolístico de potenciar los viejos fichajes de Antoine Griezmann y Ousmane Dembelé, y la promesa de Ansu Fati (ninguno de ellos, en cualquier caso, delantero centro).

Este periódico ya publicó que el éxito de facturación culé, que le coloca en estos momentos como la institución futbolera que más dinero ingresa en el mundo, esconde importantes volúmenes de gasto que han acabado impidiendo al club de Josep María Bartomeu acometer fichajes de calado en el pasado mercado invernal.

Ese marco de ahorro y apuesta por el capital propio se ha visto llamativamente interrumpido por el fichaje del internacional 'sub 21' con Portugal, una apuesta clara de la directiva de Josep María Bartomeu, según se ha encargado de dejar claro el entrenador blaugrana, Quique Setién.

El periodista del New York Times,Tariq Panja, se hizo eco este lunes en su cuenta de Twitter de un comunicado del Sporting de Braga -que cotiza en la Bolsa de Lisboa-, relativo a la operación. Según ese comunicado, hasta siete de los 31 millones del traspaso irán dirigidos a cuestiones de "intermediación": un cargo "base" de 1,5 millones por "servicios de intermediación" más otros 5,5 millones "en bonus por objetivos alcanzados por el intermediario en el ámbito de la negociación con el F.C. Barcelona".

