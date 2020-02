Cómo evitar las comisiones de la cuenta corriente y qué bancos las cobran.

Los bancos ya han notificado a sus clientes que habrá una subida de comisiones por mantenimiento o administración de algunas cuentas bancarias de cara a 2020, por lo que solo le quedan dos opciones: aceptar las condiciones y asumir el cambio o dar de baja el servicio (cuenta) y buscar otra alternativa. Entre las entidades bancarias que adoptarán esta medida están Banco Santander, BBVA, Cajamar, Banco Sabadell, Liberbank, Openbank, Abanca, Bankia y CaixaBank.

El motivo del cobro se debe a que los tipos de interés están bajo mínimos. Con el aumento de las comisiones, que pueden superar los 100 euros al mes y el endurecimiento de las cuentas, lo bancos quieren una vinculación más estrecha de los clientes, que no se limiten a la nómina y al cobro de recibos, según publica ‘Telecinco.es’. Con ello pretenden aumentar su rentabilidad y mejorar sus resultados.

Antonio Gallardo, experto financiero en 'iahorro.com' considera que la apuesta de los bancos por las comisiones se explica porque "los bancos están asumiendo unos costes superiores por los depósitos que dejan en el Banco Central Europeo". El experto cree que los bancos son conscientes de que "muchos clientes prefieren no recibir nada y perder dinero (si tenemos en cuenta que suben los precios y la inflación) y dejar su dinero quieto. El ahorrador es demasiado conservador y aguanta condiciones malas por no asumir riesgo".

Es una "nueva herramienta para discriminar clientes"

Por otro lado, estamos ante una "nueva herramienta para discriminar clientes. Seguirán existiendo clientes Premium que no se les cobre, siempre que domicilien su nómina, paguen con tarjeta… y al que se le castiga es al no rentable para el banco, cobrando comisiones que suponen una forma muy directa de expulsión”, explica el experto.

La realidad es que estamos ante "comisiones elevadas que se aplican especialmente a aquel que tiene ingresos bajos o discontinuos", y que no se le vincula con otros productos. "Es una forma de separar entre clientes porque su aplicación no va a ser a todos, a muchos no se les aplicará, pero a cambio de vincularse con la entidad financiera, lo que supone una renuncia a su libertad de elección", señala Gallardo.

En Bankia, el coste de la comisión de la nómina asciende a los 72 euros

Por ejemplo en el caso de Bankia lo clientes de ‘Por Ser tú’ empezarán a pagar 72 euros al año si no cumplen por lo menos uno de estos tres requisitos desde este 23 de febrero: contratar una tarjeta de crédito y realizar dos compras al mes; contratar un seguro con una prima de al menos 135 euros o contratar fondos de pensiones, planes de pensiones o seguros de ahorro por al menos 30.000 euros.

Los clientes que no asuman ningún tipo de vinculación (no tengan su nómina en el banco y no cumplan cualquiera de las otras opciones que ofrece la entidad) pagarán todavía más: 168 euros al año por cada cuenta y 28 euros por cada tarjeta de débito.