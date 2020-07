El comercio se enfrenta a las rebajas: “El 20% de nosotros no llega a septiembre”

Tras meses con la persiana echada y tratando de volver a la normalidad desde hace unas semanas, el comercio se enfrenta ahora a la fecha que tiene marcada en rojo en el calendario: las rebajas. Así, y aunque las grandes cadenas (desde Inditex a El Corte Inglés) han optado por adelantarlas unos días, es a partir de este 1 de julio cuando la mayoría de los comercios llenarán sus escaparates de artículos con descuentos.

Son, sin duda, unas rebajas "atípicas", en las que los establecimientos no tendrán que desprenderse del stock sobrante, como suele ser habitual, sino "de colecciones prácticamente enteras", sobre todo en el caso de los comercios que no tienen o apenas han utilizado estos meses la venta online.

Unas rebajas que, según comenta a Vozpópuli el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, van a ser "muy agresivas en cuanto a precios". No obstante, y a pesar de ello, los expertos del sector temen que no surtan el efecto deseado: "Hay gran incertidumbre por la situación económica, en la que muchos consumidores están siendo precavidos. La duda está en cómo va a comportarse el consumo", apunta Campo.

Sin contratos "extra"

Todavía recuperándose de los efectos de la pandemia, el comercio "apenas realizará contrataciones extra" para este periodo de rebajas, al contrario que en años anteriores. En esta línea, fuentes sindicales recuerdan a este periódico que las contrataciones en el sector están paralizadas. "Hay mucho miedo a que el turismo no se recupere y a que los clientes disminuyan, por lo que muy pocas empresas están contratando", apuntan desde los sindicatos.

Ahora, sobre la mesa solo está la opción de sacar del ERTE a algunos trabajadores para este periodo: "En el momento en el que veamos que la actividad se recupera para readmitir a todos los trabajadores lo haremos, pero los índices que nos están pasando no son tan optimistas", coincide Campo. No en vano, según los datos que manejan en el sector tanto la CEC como la patronal del textil, Acotex, las ventas se sitúan de media un 70% por debajo que en el mismo periodo del año anterior.

Un 20% echará el cierre

Por eso, la prórroga de los ERTE hasta septiembre resulta insuficiente para muchos comerciantes, que temen no poder mantener el empleo una vez tengan que reincorporar a los empleados. "El Gobierno cree que hubo un botón que se apretó y se paralizó la actividad económica del país, y otro botón que la va a recuperar de golpe. Lo vemos insuficiente totalmente. No podemos readmitir a los trabajadores si no tenemos demanda, eso puede arrastrar al cierre de empresas y a EREs", insiste el presidente de la CEC, que reseña: "En este momento, lo prioritario es salvar empresas y puestos de trabajo, eso va a generar impuestos y recursos económicos a las administraciones".

Con todo, los cálculos que hacen en el sector, ERTEs aparte, no son halagüeños. Según la patronal que representa al pequeño y mediano comercio, un 20% del comercio de España no llega a septiembre, bien porque no ha podido abrir tras el estado de alarma, bien porque "no va aguantar estos meses con tan poca actividad".

"Lo que estamos transmitiendo es la realidad, no la hipótesis de quien está sentado en un despacho", alega Campo. El desarrollo de las rebajas será, sin duda, determinante.