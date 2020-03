Colonial advierte a los inversores del inminente cambio fiscal para las socimis

Colonial, la actual mayor socimi de España por capitalización bursátil (6.000 millones), advierte ya a los inversores de la posibilidad real de que se modifique la fiscalidad de este tipo de empresas inmobiliarias en España.

La socimi del Ibex 35 incluye el "impacto de los cambios en la normativa fiscal (principalmente por el régimen Socimi -Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario-)" entre los principales "riesgos externos" que afronta para la consecución de sus objetivos, según consta en su informe de auditoría del ejercicio 2019 tutelado por PriceWaterHouseCoopers (PwC).

A preguntas de Vozpópuli, desde Colonial no han hecho comentarios. Fuentes del mercado consultadas por este periódico explican que la inédita advertencia tiene que ver con un riesgo que se ha "desarrollado" a lo largo del año 2019, y del que sería imprudente no informar a los inversores de cara a este año. Se trata, en sí, de la posibilidad en la que trabaja el actual Gobierno de coalición de modificar el régimen fiscal socimi gravando con un 15% a través del Impuesto de Sociedades los beneficios no distribuidos.

Efecto en la percepción de los inversores

"El impacto para Colonial no sería a priori importante en sus cuentas; desde que actúa como socimi, al menos, ha repartido el 100% de sus beneficios entre sus inversores, que son en su gran mayoría fondos institucionales internacionales, muchos de ellos, fondos de pensiones. La preocupación está más en la sensación de inseguridad jurídica", explican fuentes de mercado sobre la advertencia de Colonial.

"La advertencia pasa por el efecto general que pueda tener en la percepción de los inversores internacionales el hecho de que España se convierta en el primer país que, tras implementar un régimen fiscal como el de las socimis, empiece a introducir modificaciones sobre el mismo de este tipo. El régimen actual como tal funciona y da transparencia al mercado, y la situación de las grandes del mercado, como Colonial o Merlin, son prueba de eso. Otra cosa es lo que sucede en el Mercado Alternativo Bursátil, donde la mayoría de las socimis tienen un free float o capital libre en mercado mínimo que hace pensar que buscan más los beneficios fiscales de ser socimis que crecer como firmas cotizadas".

Colonial sigue los pasos de Merlin

La advertencia de Colonial sigue los pasos de los mensajes lanzados por su par del Ibex, Merlin Properties (con un valor en bolsa ahora de alrededor de 5.300 millones).

El CEO de Merlin, Ismael Clemente, ha mostrado públicamente su desacuerdo con el cambio en la fiscalidad. "Genera una inseguridad jurídica que podría ahuyentar inversores", llegó a decir en un foro, en el que incluso alertó de la salida de España de un fondo inmobiliario americano en 2020.

Merlin y Colonial reclaman que se diferencie a las "grandes socimis" de los "vehículos fiscales"

Su postura es también compartida por una de las principales firmas asesoras de capital socimi en España, el despacho de abogados internacional DLA Piper.

"En nuestro entorno no hay ningún país que obligue a las socimis, como sería el caso en España, a repartir el 100% de los beneficios para no pagar el impuesto de sociedades", añade Miguel Baz, socio de fiscal de DLA Piper.

Diferenciar "grandes socimis" de "vehículos fiscales"

En cualquier caso, Clemente reclama que se diferencie a las "grandes socimis" como Merlin y Colonial de los "vehículos fiscales" pidiendo que las nuevas medidas, en lugar de introducir gravámenes fiscales, apunten a potenciar la transparencia de las socimis del MAB. Una posición, señalan fuentes conocedoras, compartida por Colonial.

Ambas reivindican ser ejemplos del estímulo a "una inversión tan creciente como transparente y responsable" que supone el actual régimen socimi y tener un free float considerable, del 70%, frente a sus pares del MAB, donde las que tienen una capitalización de más de 300 millones apenas sacan al mercado un 2%.