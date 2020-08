Escrivá admite el colapso de la renta mínima: solo se ha revisado una de cada cinco peticiones

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reconocido este miércoles que de las 750.000 solicitudes para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que ha recibido la Seguridad Social desde junio, la Administración sólo ha podido revisar 143.000 solicitudes.

De ellas, 76.000 se han aprobado de forma automática -al ser los solicitantes receptores de la prestación por hijo a cargo- y sólo cerca de 4.000 han sido validadas.

Escrivá ha defendido la labor de la Seguridad Social -que, en su opinión, necesita aumentar y rejuvenecer su plantilla-, y ha culpado de parte del retraso a los propios solicitantes, ya que alrededor de 60.000 han presentado la solicitud más de una vez -con lo que hay duplicidades-, un porcentaje significativo de las personas que lo han pedido "no cumplen los requisitos porque tienen más renta y patrimonio", y un "porcentaje muy significativo" no ha presentado toda la documentación.

"Cerca de un 40% de las solicitudes examinadas hasta el momento han llegado con la documentación incompleta (gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento), lo que implica que la entidad comunique al solicitante la incidencia para que aporte la información requerida. Hasta la fecha, entre las revisadas hay más de 25.800 solicitudes pendientes de documentación", explicaba su Ministerio en una nota esta mañana.

De las 143.000 solicitudes analizadas, la Seguridad Social ha denegado el IMV a 36.800 solicitantes.

El ministro ha tenido que explicar estos datos después de que esta semana el diario La Información desvelara que sólo se habían validado manualmente 3.966 peticiones de las 750.000 recibidas, y de que el sindicato UGT denunciara públicamente que el Ingreso Mínimo Vital "no lo está cobrando nadie".

Pide margen hasta septiembre

El ministro ha pedido, no obstante, que se dé de plazo hasta septiembre para poder evaluar el proceso de aprobaciones. "La evaluación del IMV habrá que hacerla a finales de septiembre cuando tengamos ya vistos los 750.000 expedientes recibidos, porque hay duplicidades, en los que se presentaron al principio hay errores documentales, etc. A finales de septiembre haremos una evaluación para ver dónde estamos y si no hemos llegado y se nos queda gente fuera, entraremos en una segunda etapa".

El titular de Seguridad Social ha recordado además que todos los que tengan reconocido el derecho a cobrar el IMV lo recibirán con efecto retroactivo desde el mes de junio.

Sus declaraciones se han producido en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, con el que se ha reunido para analizar diversos temas de su competencia, como la firma de un convenio para adecuar la renta mínima autonómica en vigor en la Comunidad Valenciana a la estatal.

"Se trata de facilitar la vida a los ciudadanos desde el punto de vista de la solicitud, que haya una ventanilla única", ha apuntado.