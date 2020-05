La CNMV aumenta la vigilancia sobre los bajistas tras las fuertes caídas en Bolsa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido aumentar la vigilancia en los valores más afectados por las posiciones bajistas, después de levantar el veto este mismo martes. Según ha podido saber Vozpópuli por fuentes financieras, el organismo que dirige Sebastián Albella está prestando especial atención a lo que está sucediendo estos días en la Bolsa y volverá a prohibir las negociaciones en corto en valores concretos si fuera necesario. Por el momento, el supervisor no ha actuado sobre ninguna compañía, a pesar de las fuertes caídas que han registrado en estos dos días valores como Bankia, Banco Sabadell o empresas del sector turístico.

La CNMV decidió levantar el veto a las negociaciones en corto paralelamente al resto de países y supervisores que se enmarcan dentro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). En su momento, España fue uno de los Estados que más rápido actuó ante el repunte de los hedge funds en los valores nacionales y ante la incertidumbre que suscitaba en Bolsa la pandemia provocada por la covid-19.

Esta aparente y falsa pasividad del supervisor ha encendido todas las alarmas, pues existe un temor real a que estos fondos de cobertura terminen tumbando a alguna entidad, como ya sucedió con el Banco Popular. No obstante, la CNMV cuenta ahora con más herramientas que en ese entonces y las entidades cuentan con balances mucho más saneados. Cabe destacar que el equipo de Sebastián Albella ya prohibió en 2017 las operaciones en corto sobre Liberbank, para evitar un segundo desplome de una entidad financiera en un sólo año.

A esto hay que sumar el blindaje que ha impuesto el Gobierno sobre los valores cotizados. Una suerte de escudo antiopas que prohíbe al capital extranjero intentar apoderarse de compañías nacionales afectadas en Bolsa por la coyuntura actual.

Valores con fuertes caídas

A pesar de ello, no deja de resultar bastante alarmante ver entidades como Banco Sabadell o Bankia a precios tan bajos, reconocen diferentes fuentes consultadas por este medio. A este respecto, añaden que es evidente que algunas compañías sufrirán más que otras con el levantamiento de la prohibición de cortos, pero es el precio que se tiene que pagar por cotizar en un mercado eficiente. Y es que al final, no se puede obligar a los inversores a solo apostar por que la Bolsa va a subir, explican desde una reconocida gestora de fondos de este país. Además, recalcan que la situación de la banca en este momento no es la misma que en 2012.

El mayor hedge fund del mundo, Bridgewater Associates, aprovechó el comienzo de la crisis del coronavirus para tomar posiciones bajistas en los dos mayores bancos españoles, Santander y BBVA, algo que no hacía desde abril de 2018. También lo hizo contra Telefónica e Iberdrola.

El fondo bajista que lidera Ray Dalio, una de las personas más influyentes en el mundo de la inversión, incrementó su posición en las dos principales entidades financieras españolas el pasado lunes 9 de marzo, en la misma sesión en la que el Ibex 35 sufrió su mayor caída desde el Brexit por el pánico al coronavirus y la caída del petróleo.