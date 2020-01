La CNMV pone contra las cuerdas a BBVA con nuevas medidas anticorrupción

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sacado a consulta pública una dura actualización del Código de buenas prácticas con la que ha puesto contra las cuerdas a BBVA. En concreto, el supervisor ha decidido remodelar los puntos más conflictivos relacionados con la corrupción, pero también otros que versan sobre la igualdad y la transparencia, en los que también suspende el banco.

El organismo público ha explicado que estos cambios se producen para evitar nuevos casos como los que se han salido publicado recientemente. Sebastián Albella ha propuesto que las empresas abran una investigación inmediata a los consejeros que estén salpicados por algún escándalo de corrupción y que se haga antes de que éste sea procesado o se produzca la apertura del juicio oral.

Además, Sebastían Albella ha incidido en que las entidades deberán trabajar con la mayor rapidez posible en este tipo de casos. Pero la reforma no ha quedado ahí. La CNMV también ha decidido remodelar el punto 45 de este Código, al que se le ha añadido un párrafo que obliga a incluir en los informes de riesgos los casos de corrupción. Este es un punto que la mayoría de las cotizada ya cumplía, o al menos los bancos, pero que demuestra el trabajo que ha realizado la CNMV para acabar con este tipo de prácticas.

Sin duda, se trata de un duro golpe para el equipo de Carlos Torres, que ha optado por no tomar ninguna medida de este calibre en el caso Villarejo. De hecho, el banco ha mostrado en todo momento un 'compliance' con el que el supervisor se ha mostrado muy crítico. No obstante, este no ha sido el único dardo que se le ha lanzado a BBVA.

El organismo público también quiere que las empresas tengan más transparencia a la hora de comunicarse. Y para ello, la CNMV pretende que las compañías cuenten con una política general de información político-financiera y corporativas en redes sociales y otras vías, que contribuya a maximizar la difusión y calidad de la información a disposición del mercado, inversores y otros grupos de interés.

Más medidas

Además, la CNMV busca que las compañías expliquen con más detalle los motivos de un cese o dimisión de un consejero cuando su salida se produzca antes del término de su mandato. El regulador pretende que se expliquen los motivos con la mayor brevedad posible en la medida en que la información sea relevante para los inversores. Asimismo, se pretende que se atribuya los sistemas de control y gestión de los riesgos financieros a la comisión de auditoría de las cotizadas.

El organismo también ha sacado, sin quererlo, los colores al banco español porque también ha decidido subir la cuota de mujeres en los consejos de administración al 40%, un nivel que tampoco cumple a día de hoy la entidad de Carlos Torres.