Dos consejeros de la CNMC piden quitar al Gobierno el control de las licencias de TV

¿Quién debe controlar y gestionar la adjudicación de licencias de televisión y radio? Esta cuestión se ha planteado en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la hora de elaborar el informe sobre el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. El organismo ha logrado una posición común para la práctica totalidad del informe, pero dos consejeros creen que sería conveniente aprovechar la reforma de la ley para abrir el melón de la concesión de licencias audiovisuales.

En concreto, ha sido el consejero Carlos Aguilar (propuesto por Unidas Podemos) el que ha formulado un voto particular al que se ha adherido la consejera Pilar Canedo (propuesta por Ciudadanos), en el que apunta que las directivas europeas instan a los Estados a poner en manos de autoridades audiovisuales independientes el otorgamiento de licencias.

En el caso de España, esas funciones las tiene el Consejo de Ministros (artículos 21 y 76 del anteproyecto de ley), algo que Aguilar y Canedo no comparten y creen que habría que cambiar aprovechando la trasposición de la directiva europea y la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

“Atendiendo a que no se establece ni por parte de la CE ni de las Directivas de la UE una reserva sobre los órganos encargados del otorgamiento de las licencias, y que en la determinación de este órgano es ineludible tomar la decisión más garantista posible para preservar la independencia de los medios de comunicación social de cualquier posible o hipotético condicionamiento por parte de los poderes públicos o los agentes privados, incluso desde el momento primigenio de la concesión de las licencias habilitantes”, reza el voto particular incluido en el informe consultado por Vozpópuli: "No cabe entender que el conjunto de reservas y obligaciones impuestas por la Directiva a las autoridades audiovisuales independientes que deben velar por la correcta aplicación del marco regulatorio no deba ser considerado como un estándar mínimo a cumplir en el momento de determinar cuál debe ser el organismo que ha de regir el proceso de otorgamiento de dichas licencias".

Y añade: "La necesidad de regular el otorgamiento de licencias ha sido una preocupación compartida por el conjunto de países de la Unión. En este sentido el Consejo de Europa emitió la recomendación [...] en la que se considera que el proceso de otorgamiento de licencias debe ser una de las funciones de las autoridades audiovisuales independientes". No obstante, aunque hay Estados que sí han designado organismo independientes, en otros las competencias están en manos de los Gobiernos.

Cabe señalar que el informe no aboga porque las competencias las mantenga el Gobierno, simplemente no lo aborda. Lo que sí propone la CNMC es que a partir de ahora, cuando se vaya a hacer un concurso de licencias, el organismo deba elaborar un informe previo para garantizar que las bases de la convocatoria cumplan con los principios de publicidad, transparencia y competencia. También propone reducir el periodo de duración de las licencias de televisión (actualmente es de 15 años) para favorecer la competencia.

Este informe de la CNMC, preparado a petición de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MAETD), no es vinculante y será el Gobierno quien tenga la última palabra sobre si sigue o no controlando la adjudicación de licencias y el resto de cambios a introducir. Dado que es una directiva y no un reglamento europeo, los Estados siempre tienen un margen de discrecionalidad para actuar.

Regular a los 'influencers'

Dejando a un lado este voto particular, el resto de aspectos del informe cuenta con la bendición de la totalidad del consejo del organismo. La CNMC propone ampliar la definición de prestadores de servicios de comunicación audiovisual para incluir a los 'influencers', pide que los usuarios deban dar su consentimiento previo a la recepción de publicidad híbrida o interactiva y amplía las obligaciones de financiación de obra europea para incluir a nuevos 'players' como Netflix, Amazon y HBO.

El organismo que encabeza Cani Fernández también propone "fijar porcentajes e indicadores de cumplimiento del subtitulado, audiodescripción y lengua de signos medibles en relación con franjas horarias y géneros programáticos en los que han de ser insertadas las medidas de accesibilidad".

La CNMC propone dotarse de capacidad para aprobar circulares en el ámbito audiovisual y llevar el registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

Respecto a las competencias del regulador, la CNMC propone dotarse de capacidad para aprobar circulares en el ámbito audiovisual y llevar el registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

La actual normativa ya prevé la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), un "órgano regulador y supervisor del sector que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes políticos y económicos". La ley se remonta a 2012, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, pero este organismo nunca ha llegado a constituirse y ahora está en manos del Gobierno de Pedro Sánchez la posibilidad de desempolvarlo.