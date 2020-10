La CNMC propone a Adif congelar la subida de tasas a los operadores hasta que se recupere el tráfico

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comparte con Adif la necesidad de que los cánones, las tasas que pagan las empresas ferroviarias por usar la red, cubran los costes directos de las infraestructuras ferroviarias. Pero, de momento, hay que congelar este objetivo porque el coronavirus ha vaciado los trenes.

"Debido al descenso del tráfico de todos los servicios en la red convencional, la CNMC considera que deberían posponerse los incrementos previstos hasta que los tráficos ferroviarios se hayan recuperado", detalla Competencia.

Además, dichos incrementos han sido retrasados, de facto, desde 2018 por la falta de aprobación de los PGE. Por los mismos motivos, la CNMC recomienda congelar los cánones aplicables a las instalaciones de servicio, como las estaciones.

Para las líneas convencionales, ADIF y ADIF Alta Velocidad, al igual que en 2020, proponen una senda de crecimiento de los cánones hasta lograr la cobertura del coste directo total de estas líneas. La CNMC coincide con ambos gestores en la necesidad de que los cánones cubran los costes directos de las infraestructuras ferroviarias.

Un nuevo escenario

ADIF y ADIF Alta Velocidad han repetido la propuesta que realizaron para el ejercicio 2020 y que fue analizada el pasado 5 de marzo de 2020 por la CNMC, pero que no llegó a aplicarse debido a la falta de aprobación de la Presupuestos Generales del Estado. Competencia considera que la situación ha cambiado sustancialmente por el impacto del coronavirus.

"Por ello, se prevé una recuperación del sector del transporte, en general, y del ferroviario, en particular, de manera paulatina", señala el organismo regulador. No obstante, valora positivamente que, a pesar de que el marco regulador lo permite, ADIF Alta Velocidad no haya trasladado el incremento de los costes directos a los cánones. "Esta iniciativa facilitará la recuperación de la actividad ferroviaria en la red de alta velocidad", añaden.

ADIF y ADIF Alta Velocidad cuentan con un modelo para este cálculo de los costes directos que debe ser supervisado por la CNMC. En 2019, los costes directos se incrementaron, en la red de alta velocidad, casi un 20% con respecto a 2018. A la vista de esta evolución, para próximos ejercicios la CNMC analizará en profundidad el modelo utilizado para asegurar que los costes incluidos son, efectivamente, variables con el tráfico ferroviario.