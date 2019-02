Los chinos, contra el BBVA: manifestación inédita en España por el cierre de sus cuentas

Miles de chinos que viven en España tienen previsto concentrarse en la sede de la Fundación BBVA en el Paseo de Recoletos en Madrid el próximo viernes para protestar contra el banco español. A través de redes sociales, los ciudadanos chinos se están movilizando por lo que consideran un acto de racismo.

La entidad presidida por Carlos Torres ha cerrado esta semana las cuentas de todos sus clientes chinos, denuncian ciudadanos de esta nacionalidad contactados por Vozpópuli. Justo en la misma semana en la que celebran la entrada del nuevo año.

Protestas de la comunidad china en España

Es la primera vez que la comunidad china se moviliza en España para reivindicar sus derechos a este nivel. "Van a venir chinos de toda España, lo que está ocurriendo no tiene explicación, que un banco como BBVA haga esto...", comenta David Ding, director de la cadena de radio China FM.

Hay siete grupos organizados en redes sociales chinas, cada uno de ellos con entre 400 y 500 afectados

"Jóvenes estudiantes chinos que esperaban recibir el dinero de sus padres para pagar sus estudios no han podido recibirlo, viudas que no pueden cobrar su pensión, trabajadores que no pueden pagar el alquiler de sus casas...", dice. "Lo que está ocurriendo es un escándalo, es muy triste; sabemos que la Embajada china en Madrid se va a poner en contacto con el Ministerio de Exteriores".

Ding estima que hay "miles de afectados". El director de radio explica que existen siete grupos coordinados en redes sociales chinas y que cada uno de ellos está compuesto por entre 400 y 500 personas afectadas por el cierre de cuentas de BBVA o de compatriotas que se solidarizan con su situación.

El cierre decidido de las cuentas de los ciudadanos chinos por parte de BBVA obedece, según explican en el banco español, a la aplicación de la ley de prevención de blanqueo de capitales de 2010, que obliga a los bancos a actualizar la información de sus usuarios.

Los clientes estaban advertidos

Fuentes de BBVA consultadas por este diario aseguran que sus clientes chinos estaban advertidos de lo que iba a ocurrir. "Son clientes que no han aportado los datos requeridos por la nueva normativa, y si no se aportan, las cuentas se bloquean", explican. "Había una notificación previa de que esto iba a ocurrir", destacan.

Sin embargo, a la comunidad china en España no le valen por ahora las explicaciones de BBVA y perciben una actitud de hostigamiento de la banca española en general.

"No nos han avisado, han cerrado las cuentas sin aviso", lamenta David Ding. "Estamos en contra del blanqueo de capitales y queremos que se acabe con ello, pero esta no es la mejor forma, se ha actuado contra todos, hay casos dramáticos", advierte.