Dos de cada tres clientes de MásMóvil no son de MásMóvil

Al menos dos de cada tres clientes del Grupo MásMóvil pertenecen a enseñas absorbidas por el operador fundado por el austríaco Meinrad Spenger.

Según datos del mercado a los que ha tenido acceso este medio -MásMóvil no da nunca información por separado de sus marcas-, Yoigo, la marca más potente de la compañía, acapara por sí misma casi la mitad del total de las líneas de MásMóvil. Posee 3,5 millones de clientes sólo de telefonía móvil, frente a los 7,5 millones del grupo al completo tanto en el apartado fijo como de móvil. Yoigo fue comprada por los amarillos en octubre de 2016.

Por su parte, Pepephone es la segunda marca con mayor empuje del Grupo, con 700.000 clientes entre usuarios de fijo y móvil.

En ocasiones los operadores integran en su contabilidad líneas que, o generan poco tráfico de voz y datos, o no generan ninguno, para engordar las cifras

De esta manera sólo entre Yoigo y MásMóvil suman 4,2 millones de clientes, a los que hay que añadir los usuarios de marcas como Lebara, adquirida recientemente por 55 millones de euros, o Llamaya, comprada por MásMóvil en enero del año pasado por unos 30 millones de euros.

Lebara cuenta, según MásMóvil, con 420.000 usuarios, mientras Llamaya alcanzaba en el momento de su compra los 170.000 usuarios. Una cifra, la de Llamaya, que habría crecido considerablemente desde entonces según fuentes del mercado. No obstante, muchos de los clientes de los OMV (Operadores Móviles Virtuales) adquiridos podrían no ser activos. En ocasiones los operadores integran en su contabilidad líneas que, o generan un escaso tráfico de voz y datos, o no generan ninguno. Todo para engordar las cifras

5 millones de usuarios de otras marcas

A día de hoy y sin contar con el incremento de los clientes de Llamaya, las marcas adquiridas por el Grupo MásMóvil alcanzan prácticamente los 5 millones de usuarios. En esta cifra se incluyen líneas tanto de fijo como de móvil. Dos de cada tres usuarios del Grupo, como mínimo, son de otras marcas que no son MásMóvil.

Las captación de clientes del operador se cuenta en positivo desde hace ya muchos meses. Según los últimos datos de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Movistar ganó en agosto 91.650 líneas, MásMóvil 78.000, Vodafone perdió 96.960 usuarios y Orange 10.900.

Mientras MásMóvil mantiene un crecimiento en captación de líneas más o menos constante -aunque últimamente se ha ralentizado-, en el caso de Telefónica la cosecha de buenos resultados en el último trimestre viene derivada de la compra de los derechos del fútbol ejecutada este verano.