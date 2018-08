Los clientes de ING sufren cargos duplicados en sus tarjetas por error

Los clientes de ING han sido víctimas de un error informático que ha duplicado diferentes pagos con tarjeta por error. En concreto, los afectados han sido aquellos que han realizado pagos internacionales durante el 10, 11 y 12 de este mes, según ha explicado el banco a este medio.

ING comunicó este jueves su cuenta oficial de Twitterque ya se estaba trabajando en el problema y que esperaban solucionarlo "cuanto antes". Este viernes, la entidad ha asegurado que los ficheros afectados ya han sido reparados y que se irá reflejando "paulatinamente" en las cuentas de los clientes.

Por otro lado, ING también podría está solicitando información actualizada a sus clientes para solucionar de la mejor forma posible el problema.

Hola, si has visto cargos duplicados en tu tarjeta no te preocupes, se trata de una incidencia y ya estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. No necesitas realizar ninguna gestión adicional, te mantendremos informado. Muchas gracias por tu comprensión!