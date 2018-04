Declaración de la Renta 2017: diez claves para pagar menos impuestos

Del 4 de abril al 2 de julio Hacienda cita a todos los españoles. Como cada año, toca declarar a la Agencia Tributaria todos los ingresos acumulados en 2017. Aquí no sólo entra el sueldo del trabajador, también alquileres, pensiones o rentas de productos financieros.

A la hora de saber si es obligatorio presentar la declaración de la renta hay que tener en cuenta dos cuestiones: la cantidad ingresada y el número de pagadores. Así, si se superan los 22.000 euros brutos el paso por ventanilla es ineludible. Pero si no se superan, todo depende del número de pagadores y las cantidades recibidas.

Con dos o más pagadores, bastará alcanzar los 12.000 euros ingresados para ‘desnudarse’ ante Hacienda siempre y cuando la cantidad ingresada por el segundo o la suma del segundo y el resto de pagadores supere los 1.500 euros. Si no las superase, no hay que hacer la declaración. Es importante saber que la prestación por desempleo se considera un pagador y por lo tanto las cantidades ingresadas computan para la renta.

Por ejemplo, en 2017, una persona que no superó los 11.000 euros en un trabajo y recibió cerca de 1.200 euros en otro no debería hacer la declaración de la renta, porque los ingresos del segundo pagador no superaron los 1.500 euros. Por el contrario, si en vez de comenzar en un nuevo empleo hubiera pedido el paro y éste hubiera ascendido a 2.000 euros, sí estaría obligada por dos razones: porque la prestación por desempleo también cuenta como pagador y porque supera los 1.500 euros.

Pero, ¿se puede pagar menos? Lo cierto es que sí, y estas son algunas de las vías para hacerlo:

Beneficios en especie

Cambiar parte del salario por beneficios en especie. El trabajador no sólo puede recibir su sueldo en dinero, también en bienes o servicios como un seguro médico, tickets restaurante, el abono transporte, teléfono y coche de empresa, o un plan de pensiones privado. Algunas de estas retribuciones tienen ventajas fiscales o incluso están exentas de pagar IRPF.

Situaciones familiares

Si el contribuyente ha sido padre o madre recientemente o si convive con personas mayores de 65 años al menos durante medio año, se podrá desgravar. Además, si está casado y uno de los dos no tiene rentas elevadas, puede optar por la declaración conjunta. En caso de unidades familiares monoparentales, si tiene hijos menores de 25 años, viven con él y no tienen ingresos superiores a 8.000 euros, también puede incluirlos en su declaración y seguramente le beneficie.

Plan de pensiones

Las aportaciones que uno realice a su plan de pensiones durante el año se desgravarán de la base imponible del IRPF hasta un límite de 8.000 euros; así que invertir en uno puede ser una opción interesante, aunque hay que tener en cuenta que a la hora de rescatarlo habrá que pagar al Estado los impuestos correspondientes. Por eso, si ha llegado el momento de jubilarse, debe evitar recuperar el plan de pensiones inmediatamente para no sumar esa renta a su último salario y pagar más.

Si se vende una vivienda

Vender una vivienda es más rentable a partir de los 65 años. Este colectivo no tendrá que pagar impuestos siempre que la casa que se venda sea la habitual. Si, por el contrario, se compró antes de 2013 y todavía se está pagando, se puede amortizar la hipoteca, es decir, pagar un poco más y reducir el tiempo o la cuota. Así se deducirá el 15% de lo pagado sobre un máximo de 9.040 euros.

Si se arrienda una vivienda

Cuando se tenga una vivienda en alquiler, también se puede pagar menos IRPFen ciertos gastos, como el IBI o gastos municipales, la agencia inmobiliaria, el seguro o los costes de reparación y conservación del inmueble tras haberlo alquilado. Es importante que se recopilen todos los recibos. Además, para los alquileres firmados a partir del 1 de enero de 2015, cuando el inquilino utiliza el inmueble como vivienda habitual, el arrendador puede deducirse un 60%.

Si se es el inquilino

Si, por el contrario, es el inquilino de la vivienda, ha firmado el contrato antes de 2015 (la reforma fiscal de 2015 elimina esta posibilidad) y es su vivienda habitual, se podrá desgravar el 10,05% de lo que haya pagado, siempre y cuando su base imponible sea inferior a 24.020 euros.

Pérdidas en una inversión

Otra opción es compensar las pérdidas en una inversión. Si, por ejemplo, ha perdido dinero con acciones en una empresa o en un fondo de inversión, puede buscar otra operación diferente que esté en positivo y no pagar impuestos, o pagar sólo por el beneficio real (la diferencia entre lo perdido y lo ganado).

Cuentas de cuatro años atrás

El caso anterior no sólo se puede aprovechar si se ha perdido dinero en 2017, también si se hizo en 2016, 2015, 2014 y 2013. El contribuyente tiene cuatro años para compensarlo con ganancias patrimoniales, si no lo ha hecho antes.

Donativos

A través de las donaciones a ONG, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro se puede desgravar un 75% en los primeros 150 euros y un 30% en el resto (si ha colaborado con la misma organización los dos años anteriores, la deducción se eleva al 35%). Por ejemplo, si un ciudadano dona 150 euros a Cruz Roja, se deducirán 112,50 euros, lo que significa que una donación de 150 sólo le habrá costado 37,50 euros.

Beneficios de la comunidad

Dependiendo de la comunidad autónoma en la que viva, tendrá unos beneficios fiscales determinados. Tanto en las donaciones o en las reformas de la vivienda (anteriormente mencionadas) como en material escolar, guarderías, defensa jurídica laboral, abono transporte o cursos formativos. Es importante guardar todos los recibos o justificantes para prevenir evitar incidencia.