Las cinco claves financieras de la fusión de Bankia y Caixabank

Caixabank y Bankia han puesto todas las cartas encima de la mesa y ahora toca ponerse manos a la obra. La operación no será fácil de realizar y de hecho no se hará efectiva hasta mínimo marzo de 2021, tal y como señaló el consejero delegado de la entidad fusionada, Gonzalo Gortázar. Después, el banquero se ha emplazado hasta 2022 para empezar a tener sinergias. Pero cuando la maquina empiece a andar, todo será diferente.

El banco calcula un ahorro anual de costes de 770 millones de euros, lo que elevaría el beneficio por acción un 28% respecto a las estimaciones del mercado para 2022. Además, se prevé la generación de nuevos ingresos por valor de 290 millones de euros a partir del quinto año gracias a productos de ahorro a largo plazo, como son fondos de inversión, seguros o planes de pensiones.

En cuanto al ratio de capital, el banco lo fija en el 11,5% sin considerar ajustes transicionales por la IRFRS9y cuenta con un colchón contable -buffer- de entre 250 y 300 puntos básicos sobre el requerimiento regulatorio. La mora pasará al 4,1%, siendo ésta la más baja de los grandes bancos y la tasa de cobertura llegará al 64%.

Reestructuración

Los equipos que están preparando la fusión prevén que los costes de reestructuración se elevarán hasta los 2.200 millones de euros, incluyendo el gasto de la reducción de la plantilla. Sobre este último aspecto, Gortázar se ha mostrado convencido que habrá acuerdo con los sindicatos para un ajuste "no traumático". No obstante, el banquero no ha querido aventurarse ha adelantar ninguna cifra ni de cierre de sucursales ni de recorte de personal.

"Es pronto para especular sobre las personas afectadas y el perfil. En el pasado hemos llegado ya a acuerdos con sindicatos (sobre procesos de este tipo) y siempre han sido no traumáticos. Buscamos hacerlo así", ha señalado.

La nueva entidad contará más de 20 millones de clientes, una cuota en créditos del 25% y del 24% en depósitos. También liderará en seguros de vida y en fondos de inversión, en donde también cuenta con una cuarta parte del mercado español.

La participación de Estado en el nuevo Caixabank, una vez integrado Bankia en su accionariado, será del 16,1%, lo que a día de hoy vale en torno a 2.700 millones de euros, según el precio al que se están cotizando las acciones de ambas entidades.

Esto implica que la participación se ha revalorizado un 35% desde que se anunció la operación y hará que Caixabank tenga inicialmente el 74,2% del nuevo grupo y Bankia el 25,8% restante. Aún se desconoce quién será la persona que ocupe el puesto en el consejo en representación del Frob. CriteriaCaixa, entidad controlada al 100% por la Fundación Bancaria "la Caixa", se mantendrá como accionista de referencia de la nueva CaixaBank con alrededor del 30% del accionariado.

Esta operación se realizará con una ecuación de canje de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de Caixabank por cada acción de Bankia, según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La entidad resultante de la fusión estará presidida por José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia, una vez sea designado por el nuevo Consejo de Administración de Caixabank. El presidente, que tendrá la condición de ejecutivo, será responsable de las áreas de Secretaría del Consejo, Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Auditoría Interna (sin perjuicio de mantener la dependencia de esta áreade la Comisión de Auditoría y Control).