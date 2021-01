El colapso de Madrid por la nieve obliga a los supermercados a cerrar el fin de semana

El colapso por la nieve en Madrid y otras ciudades españolas como Toledo ha obligado a que varios supermercados tengan que echar el cierre a mitad de esta jornada de sábado, cuando ya habían retrasado su horario de apertura.

Mercadona, Alcampo o Carrefour han tomado la decisión de bajar la persiana a mediodía de muchos de sus supermercados tanto por el desabastecimiento de sus lineales, puesto que los camiones no han podido llegar hasta las tiendas, como por la dificultad de sus empleados para llegar a sus puestos de trabajo.

En concreto, Alcampo, por ejemplo, ha tomado la decisión de cerrar todos sus supermercados e hipermercados en toda la Comunidad de Madrid y Toledo al menos durante el sábado, a la espera de lo que ocurra mañana. En el caso de Mercadona, por su parte, está abriendo "en aquellas tiendas donde es posible", aunque tomará decisiones sobre nuevos cierres a lo largo del día.

Con todo, este sábado ha sido un día de "poca afluencia de público", cuentan a Vozpópuli desde la patronal Asedas, que insiste en que "lo importante es que se normalice la movilidad para que no haya ningún problema en reponer las tiendas. "Para eso tienen que estar limpios los accesos, esperamos que mañana sea un día de limpieza de las vías para poder arrancar el lunes con normalidad", apuntan desde la patronal.

La decisión de las cadenas de supermercados, que tratarán de volver a abrir cuanto antes por su condición de establecimiento "esencial", se suma a la de otros gigantes como El Corte Inglés, que no ha abierto sus grandes almacenes en la Comunidad de Madrid, Toledo o Guadalajara, en pleno inicio de rebajas.

El comercio 'no esencial' no abrirá

Del mismo modo, de momento tampoco abrirán las tiendas de Sfera. Inditex, por su lado, también ha echado el cierre a sus tiendas en la capital. La previsión es que el comercio no esencial no abra en Madrid en todo el fin de semana. No obstante, las decisiones "se han tomado tarde", según denuncian los sindicatos.

"La falta de previsión de las empresas y de evaluación de riesgo real ha expuesto a gran parte de las plantillas a riesgos graves en su salud", apuntan desde CCOO, que señala que en lugares como el centro comercial madrileño Gran Plaza 2 se han encontrado decenas de personas incomunicadas de varias empresas como Primark, Alcampo, Inditex o Douglas.

"Exigimos a todas las empresas que evalúen el riesgo real de los próximos días y no procedan a la apertura de las tiendas hasta que la salud de la plantilla no esté garantizada y no se vean expuestas a riesgos graves", reseñan desde CCOO.