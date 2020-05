La CEOE advierte al Gobierno que si no amplía los ERTE en verano será su "suicidio"

El presidente de la CEOE,Antonio Garamendi, está negociando con el Gobierno y los sindicatos para estudiar una fórmula que permita ampliar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del 30 de junio para algunos sectores, y ha advertido de que si el Ejecutivo no lo hace será su "suicidio".

"Si el Gobierno decide suicidarse y suicidarnos, lo diremos", ha dicho, tajante, Garamendi, en una entrevista virtual en El Economista, y ha explicado que la necesidad de prorrogar los ERTEs no es sólo para empresas del sector hostelero o el comercio, sino también para otros sectores como el automovilístico, "que sólo ha recuperado un 20% de su actividad, con los concesionarios abiertos desde este lunes".

El presidente de la patronal ha comentado las medidas aprobadas por el Ejecutivo y ha señalado entre sus principales preocupaciones los retrasos en los que está incurriendo la Administración en la concesión de avales y el pago de prestaciones, como las de desempleo para los afectados por ERTEs.

"Se lo vamos a plantear con mucha más fuerza porque las empresas están reclamando que está habiendo atrasos. Al Gobierno yo sí le he trasmitido que la liquidez de las empresas es importante para que hibernen", ha apuntado.

Creo que llevamos demasiado tiempo en estado de excepción. Estamos muy aburridos de reales decretos"

El presidente de la patronal ha lamentado también el abuso del real decreto-ley y ha advertido de que no se pueden seguir aprobando medidas como el Ingreso Mínimo Vital por esta vía.

"Creo que llevamos demasiado tiempo en estado de excepción. Estamos muy aburridos de reales decretos, queremos hablar de proyectos de ley. Dentro de poco se va a hablar de la renta mínima, si se aprueba en pleno estado de alarma con real decreto no nos gustará"

El 'impuesto a los ricos', una "barbaridad"

Garamendi considera una "barbaridad" que el Gobierno imponga el 'impuesto a los ricos' que ha prometido el vicepresidente Pablo Iglesias.

"Sería una barbaridad, no recaudaría nada y la gente se iría de nuestro país", ha advertido. Además, ha señalado que es imposible que se cumpliera la estimación de recaudación del Ejecutivo.

Se calcula que "ese famoso impuesto a los ricos recaudaría 11.000 millones. Cuando se quitó el Impuesto de Patrimonio, que lo quitó Miguel Sebastián, el ibex estaba en 16.000 puntos y el Impuesto d Patrimonio recaudaba 2.000 millones de euros. Ahora hablan de casi 11.000 millones, es imposible".

El presidente de la patronal se ha mostrado muy contrario a la subida de impuestos como vía para aumentar la recaudación y cuadrar las cuentas. "Si la fórmula es subir impuestos lo que van a hacer es contraer la economía y esto irá peor", ha alertado.

Defensa de la banca

No obstante, Garamendi lamenta que el Ejecutivo no haya liberado los 100.000 millones de euros en avales del ICO de una sóla vez. "Habría que haber habilitado los 100.000 millones de euros de golpe, no en tramos de 20.000, porque la banca está muy por delante de lo que está el ICO y el Estado. Habría dado más confianza a los mercados".

Además, ha defendido la labor de la banca y ha asegurado que si hay retrasos en la concesión de créditos es por culpa de la Administración. "Lo que no comparto para nada es que la culpa la tiene la banca, porque es la crítica fácil".

Preguntado sobre las acusaciones del Ministerio de Trabajo de que hay casos de esclavitud en el campo, Garamendi lo ha calificado de "poco apropiado" y ha asegurado que le parece más propio de una película estadounidense. Aún así, ha asegurado que la CEOE seguirá manteniendo su relación cordial con el Ejecutivo, "un Gobierno es como una familia, no se elige", ha señalado.