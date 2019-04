Los ocho centros ‘improductivos’ de El Corte Inglés que más le costará vender

El Corte Inglés ha puesto en marcha la venta de inmuebles para reducir su deuda. La cadena de grandes almacenes ha iniciado la búsqueda de posibles socios tanto para activos individuales como para cualquier combinación de inmuebles. Para este proceso, según explican fuentes del mercado, la compañía ha decidido dividir sus activos en tres tipos: las 'joyas' del negocio, los centros que se han estacado en su crecimiento y, por último, los 'improductivos'.

Este último grupo está integrado por ocho centros, según detallan estas mismas fuentes. No obstante, la compañía asegura a este medio que no existe tal diferenciación en el proceso de desinversión y que los nombres no son conocidos en el mercado porque el proceso se está gestionando desde la confidencialidad.

Por su parte, el sector reitera que existen estos tres niveles y que uno de los ocho centros 'improductivos' es El Corte Inglés de Arroyosur, en la localidad madrileña de Leganés. Este gran almacén, que se estrenó en octubre de 2007, supuso una inversión de 200 millones de euros y que sus 12 años de vida no ha conseguido arrancar.

La intención de este centro era satisfacer las necesidades de la multitudinaria población del sur de Madrid. Sin embargo, la cadena ya contaba con otros tres centros en la zona como el del Bercial en Getafe, situado en San José de Valderas (Alcorcón), y su centro de Parquesur también en Leganés. En los últimos años se ha especulado con la venta o transformación de este emplazamiento en una zona outlet (productos de fuera de temporada).

Unas opciones que también se han barajado para El Corte Inglés de Jaén. Este centró se construyó en el mismo año que el de Arroyosur, aunque la inversión fue cerca de la mitad que la del gran almacén madrileño. El centro se levantó bajo unas grandes expectativas por los cerca de 1.000 puestos de trabajo que generaba y los más de 75.000 metros cuadrados de comercio que ofrecía a la localidad. Pero, tras 12 años, el centro no ha logrado alcanzar la rentabilidad.

El Corte Inglés de Elche (Alicante), también estrenado en 2007, es otro de estos centros catalogados como 'improductivos'. Este gran almacén se levantó al calor del 'boom' del ladrillo y del turismo de la costa alicantina. Según detallan desde el mercado, la salida de este emplazamiento parece condenada a la venta, el sell and lease back (vender y quedarse como arrendatario) o, en su defecto, buscar convertirse en un centro de oportunidades.

Otro de los centros estrenados en 2007 y que no han logrado triunfar ha sido El Corte Inglés en Guadalajara. Esta infraestrutura que buscaba, según explican estas fuentes, dar un paso en la "independencia económica" de la ciudad con Madrid, no logró su objetivo y ahora es catalogado como 'activo improductivo'. Lo mismo ocurrió con El Corte Inglés de Eibar. El centro de 10 plantas y 20.000 metros cuadrados de la ciudad guipuzcoana buscaba ser un valor añadido en el ocio y consumo de la ciudad frente a su 'competencia' con San Sebastián. Algo que este núcleo de compras no ha logrado.

El Corte Inglés deOviedo situado en la calle Uria es otro de los que se encuentra en este último escalón, pese a tener un buen arranque de su apertura en el año 2000. El centro está inmerso en esta lista 'improductivos', aunque fuentes del sector insisten en que es uno de "los más fuertes de esta lista". Ocho años después del estreno del gran almacén de Oviedo abrió sus puertas El Corte Inglés de Albacete. La inversión de este centro de la ciudad manchega se elevó hasta los 100 millones de euros pero, tras una década en pie, la cadena no ha logrado rentabilizar esta apuesta.

El último centro 'improductivo' es El Corte Inglés de Talavera de la Reina. La llegada de la cadena de grandes almacenes, que por entonces presidía Isidoro Álvarez, levantó en mayo de 2007 una gran expectación en la ciudad toledana con un centro comercial de siete plantas y casi trecientos de puestos de trabajo. Pero, al igual que sucedió en el resto de centros de este grupo, las expectativas no se han cumplido.