CCOO prepara protestas en Andalucía y costas españolas porque la hostelería "no cumple los protocolos"

CCOO prepara una oleada de concentraciones para denunciar que la hostelería "no está cumpliendo los protocolos" pactados para hacer frente al coronavirus. Una decisión que el sindicato ha tomado después de contactar con varias empresas enviando varias cartas "explicándoles los protocolos y pidiendo que se cumplan los comités de contingencia", algo que, insisten, "no se está haciendo en muchos casos".

En concreto, las protestas que prepara CCOO comenzarán en Andalucía (Granada, Sevilla, Cádiz y Málaga) a lo largo de los próximos días, pero sobre la mesa está trasladarlas entre julio y agosto a otras zonas costeras como Canarias, Baleares, Cataluña y Valencia. El objetivo, explican desde el sindicato, es mostrar el malestar de los trabajadores hosteleros no solo a los empresarios, sino al Gobierno y a las comunidades autónomas, a quienes acusan de no controlar suficiente la forma en la que se están levantando las persianas.

"Lo prioritario es la seguridad y seguir los protocolos puestos en marcha por el Gobierno, pero no se se están cumpliendo. Es triste y desagradable decirlo, porque lo que tenemos que vender es que se están aplicando y que España es un país seguro", cuenta a Vozpópuli el responsable estatal de Hostelería y Turismo de la Federación de Servicios de CCOO, Gonzalo Fuentes.

A juicio del sindicato, la "planificación" de las aperturas no está siendo tal y "no hay trabajadores suficientes reincorporados". Según denuncia el responsable, "para tener la calidad y el servicio necesitamos personal", explica, aludiendo a la desafectación del personal en los ERTE, que no está siendo total pese a que los bares y restaurantes ya han abierto sus instalaciones.

En esta línea, Fuentes apunta a que "solo una parte" está cumpliendo con lo pactado. "Muchos están teniendo una visión cortoplacista de no invertir y la seguridad no es un costo. Abren con pocas plantillas y con pocas medidas seguridad. Con los rebrotes que estamos teniendo, no puede ser que nos arriesguemos así", insiste.

Remitiéndose a la carta enviada a las empresas hace unas semanas (ver en la parte superior), CCOO reseña que ni se han creado comisiones de trabajadores "para verificar que se están cumpliendo" ni se ha dado "formación ni orientación a los empleados" para saber cómo actuar. "Los comités de empresa nos están llamando. Si esto no cambia, vamos a terminar en Inspección de Trabajo", insiste Fuentes.

La patronal también protesta

Una movilización sindical que coincide en el tiempo con el llamamiento de la patronal Hostelería de España al Gobierno, a quien ya ha solicitado reunirse con Sanidad para saber cómo actuar con los rebrotes registrados en diferentes partes de España.

"No se ha sentado con nadie, es un momento adecuado para disponer de protocolos homogéneos, que nos digan cómo debe actuarse ante los rebrotes. No hay pautas claras y no hay normas", contaba a este periódico el secretario general de la patronal, Emilio Gallego.

Así, tampoco la patronal termina de encontrarse cómoda con las aperturas, aunque defiende que sus bares y restaurantes sí cumplen con las medidas higiénico-sanitarias necesarias.