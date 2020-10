Castilla y León contrata a Barceló para alojar en hoteles a quien deba guardar cuarentena

El grupo Barceló, a través de su empresa de agencias de viajes Be The Travel Brand, es el adjudicatario de un contrato valorado en tres millones de euros de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para alojar en hoteles a quienes deban guardar cuarentena por la covid-19 y no tengan dónde hacerlo.

El objetivo del Gobierno autonómico es tener a su disposición al menos un hotel en cada provincia desde esta semana para aquellas personas que hayan dado positivo en coronavirus y tengan dificultades para aislarse en su domicilio.

Según consta en la orden publicada por la Consejería de Fomento de Castilla y León, "podrán ser destinatarios aquellas personas que deban permanecer en cuarentena y que, debido a sus circunstancias personales, familiares, económicas o sociales, así lo determinen los órganos competentes en materia de servicios sociales o sanidad".

Los establecimientos prestados al acuerdo no podrán admitir a otros "clientes diferentes de los destinatarios del contrato", según consta en la citada orden. De esta forma, se establece un "cupo de seguridad" de 30 habitaciones, independientemente de que se ocupen o no, a un precio de 39 euros más IVA al día por cada una de ellas.

Si la habitación fuera ocupada, el precio estimado será de 64 euros más IVA al día en régimen de pensión completa. Y en caso de que fuera una habitación doble ocupada por convivientes habituales, el suplemento por esa segunda personas sería de 30 euros, sin incluir impuestos. Con todo, el importe máximo del contrato con el grupo Barceló es de tres millones de euros.

Hoteles de terceros

Barceló no ofrecerá ninguno de sus hoteles, pero su división de viajes será la encargada de gestionar las reservas en establecimientos de terceros. "La idea es tener un único interlocutor. La Junta comunica la necesidad de confinar a un número de personas en un hotel y Be The Travel Brand se encarga de todo", según explican a Vozpópuli fuentes cercanas a la compañía.

Como requisito indispensable se señala que el personal del hotel tenga el mínimo de contacto con los clientes, entregando un set de comida en la puerta de la habitación. De la misma forma, cada uno de los huéspedes contará con los recursos necesarios para mantener limpia su habitación.

La duración de este servicio por parte del grupo Barceló será de tres meses, desde este lunes 5 de octubre hasta el martes 5 de enero de 2021, coincidiendo su inicio con las restricciones de la movilidad en los municipios de León y Palencia ante la evolución de la pandemia.

La contratación de hoteles para guardar cuarentenas se ha realizado por el procedimiento de emergencia ante "la situación originada por la Covid-19, que genera grave riesgo para la población y que hace preciso tomar medidas que eviten la expansión del virus, por lo que hace necesaria la contratación inmediata de los recursos necesarios para afrontarla", sentencia la Consejería de Fomento.