'Caso Villarejo': sólo cuatro miembros del consejo de BBVA están libres de sospecha

El actual consejo del BBVA no ha sido llamado por el juez Manuel García-Castellón para declarar en el caso Tándem por la supuesta contratación irregular entre 2004 y diciembre de 2017 del excomisario José Manuel Villarejo.Por el momento, sólo han sido citados algunos directivos de la casa y el exconsejero delegado, Ángel Cano, pero no se descarta que en un futuro se decida abrir una investigación más allá de la antigua cúpula. De las 15 personas que componen el actual consejo, sólo hay cuatro que se librarían por completo de una potencial imputación, ya que no formaban parte del banco en los años que se acometió el presunto delito.

Jan Verplancke, Ana Peralta Moreno, Jaime Caruana y Onur Genç han estado desvinculados del negocio de BBVA en el intervalo de tiempo que se investiga, aunque este último (Genç) ha estado relacionado con Garanti, la filial turca de BBVA. Todos entraron en el consejo en 2018, con Francisco González de salida. Los tres consejeros lo hicieron el 16 de marzo de ese año, y el actual consejero delegado el 20 de diciembre, en los últimos días de presidencia de 'FG'.

Caruana fue gobernador del Banco de España durante seis años, justo antes de la crisis. Más tarde entró en el Fondo Monetario Internacional y en 2008 fue nombrado director general del Banco de Pagos Internacionales, hasta 2017. Peralta tiene también un perfil bancario. Ha sido miembro del comité de dirección de Bankinter y también del Banco Pastor. En 2014 fue nombrada consejera del Deutsche Bank España y también está relacionada con el Grupo Lar.

El belga Jan Verplancke fue director de Información y Tecnología en el Standard Chartered Bank, en Singapur. Antes trabajó en Dell como vicepresidente de Tecnología y director de Información para Europa, Oriente Próximo y África. El resto de consejeros sí han trabajado en el banco entre 2004 y 2017.

Incertidumbre

La situación en el consejo es de máxima incertidumbre porque a esta investigación se le suma la salida de más de uno, ya que hay cinco consejeros a los que se les acaba su mandato en 2020. Estos son: Tomás Alfaro (2006), Carlos Loring Martínez de Irujo (2004), Lourdes Máiz Carro (2014), Susana Rodríguez Vidarte (2002), y José Manuel González-Páramo (2013).

Fuentes conocedoras de la situación ha comunicado a Vozpópuli que Carlos Torres está trabajando en sintonía con el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE) para que los 'nuevos talentos' que entren a la mesa tengan el visto bueno de los supervisores y sobre todo se alejen del antiguo círculo de confianza del antiguo presidente. Este movimiento no ha sido bien visto por 'FG', que ya habría mostrado su malestar a Torres por este motivo, según señalan las mismas fuentes.

Nuevo retraso

La declaración de BBVA, que se ha vuelto a retrasar por segunda vez, será fundamental para que el Ministerio Público pueda realizar nuevas imputaciones. Se espera que tras este interrogatorio haya más claridad en el caso. El banco siempre ha dicho públicamente que colabora con la Justicia pero será primordial saber de primera mano la versión de la entidad.

BBVA fue imputado como persona jurídica por la Audiencia Nacional el pasado 29 de julio por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción.