Choque entre la fiscal y el tribunal de Bankia por la incorporación de un correo 'clave'

Pedro González, inspector del Banco de España, ha revolucionado la sala con un email enviado por el técnico José Antonio Casaus, el autor, también, de los polémicos correos del Banco de España sobre Bankia.

En este nuevo, Casaus explica a González una reunión con el Gobernador del Banco de España de entonces, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que expresó una opinión favorable de la creación del SIP, necesario para la supervivencia de las cajas.

La fiscal Carmen Launa no se ha opuesto a la inclusión del correo como prueba, pero sí ha pedido que por el principio de paridad se incluyan también otros mensajes que han salido en la sala y no se han incluido. Finalmente, la jueza Ángela Murillo ha hecho oídos sordos, y ha incluido sólo este correo a la causa.

Un SIP sin presiones

Pedro González, que testifica en calidad de testigo, ha asegurado que el Banco de España no forzó en ningún momento la integración de las siete cajas. "Fue una decisión de ellos y además, antes hubo tentativas de Caja Madrid con Caja Galicia y la CAM", ha dicho.

El técnico ha expresado su opinión sobre la creación del SIP y ha subrayado que el plan que se presentó respondía con todos los requisitos que se contemplaban en el Real Decreto Ley 9/2009.

González ha subrayado la gran profesionalidad de los primeros ejecutivos de Caja Madrid, que los ha igualado, en nivel, a los de los bancos de la época. En este contexto, ha dicho que estaban preparados para llevar a cabo el SIP. La fiscal le ha preguntado si una buena gestión era suficiente, a pesar de tener unos malos resultados.

El técnico ha respondido que no, pero que era un valor más para creer en la operación. "Un proyecto tiene que estar fundamentado no solo en unas variables que prevea su evolución en medio o largo plazo (...) si usted tiene un buen coche pero pone un niño de 15 años a conducir, no sabe. En Caja Madrid había gestores suficientes para llevar a cabo el proyecto", ha reconocido González.

Por otro lado, ha matizado que Caja Madrid no tenía por qué ser el líder a efecto de gobernanzas y ha explicado que el consejo de administración estaba compuesto por 21 miembros y esta caja sólo tenía 11 votos y se necesitaban 16 para aprobar cualquier medida.