Fainé, la mujer más rica de África, y el banquero Li: el confuso triángulo del caso BPI

El útimo banquero de la vieja guardia que sigue en activo en España, Isidro Fainé; la mujer más rica de África, la angoleña Isabel Dos Santos; y David Kp. Li, uno de los banqueros más poderosos de Hong Kong. Los tres forman parte del triángulo de operaciones financieras llevadas a cabo por Caixabank, The Bank of East Asia (BEA), y el banco portugués BPI que investiga la Audiencia Nacional por presuntos delitos societarios, de administración desleal, y de abuso de mercado, entre otros, a raíz de una querella presentada por dos accionistas de la entidad financiera española.

¿Forzará el caso BPI la salida por la puerta de atrás de Fainé de la presidencia de CriteriaCaixa? ¿Agitará el caso a la sociedad angoleña que ha asistido durante décadas a un terrorífico aumento de la fortuna de la familia del expresidente del país durante 38 años, Eduardo Dos Santos? ¿Removerá las estructuras de los órganos regulatorios portugueses que han asistido a la venta del banco privado más importante del país a la entidad financiera catalana?

"Ni de coña", dicen fuentes de Caixabank. "Desde luego Fainé no va a dimitir", aseguran. "No existe caso BPI y todo obedece a intereses espurios de las mismas personas que ya intentaron amenazar la integridad de la entidad querellándose contra el exconsejero delegado Juan María Nin por la indemnización recibida", sostienen, y ante el mismo juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

La querella sugiere que Isabel Dos Santos recibió 400 millones para permitir la opa de Caixabank sobre BPI

El auto de De la Mata

En un auto conocido ayer jueves, el juez De la Mata, al frente del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, se admite a trámite querella presentada contra Caixabank, CriteriaCaixa, Isidro Fainé, y el consejero delegado del banco español, Gonzalo Gortázar, entre otros. Y también contra el casi octogenario presidente de The Bank of East Asia, David Kp. Li, miembro de la familia Li, que a principios del siglo pasado fundó la entidad financiera hongkonesa.

La querella sostiene que Caixabank registró pérdidas millonarias en la adquisición del banco portugués BPI tras haber llevado a cabo operaciones de intercambio de acciones con CriteriaCaixa en el banco hongkonés, y con el banco angoleño BFA, controlado por Isabel Dos Santos, en las que se habrían cometido presuntos delitos.

"Ya lo intentó la Aemec, y no pasó nada", recuerdan las fuentes de Caixabank consultadas, en referencia a la denuncia que lanzó en 2016 la Asociación de accionistas minoritarios de empresas cotizadas (Aemec), dirigida por el abogado Javier Cremades, por el traspaso del 17,24% del capital de The Bank of East Asia de Caixabank a CriteriaCaixa. "¿Y dónde quedó la querella contra Nin? En nada", insisten.

El juez ha requerido a Caixabank toda la información sobre las operaciones con The Bank of East Asia

A pesar de la falta de veracidad que Caixa da a la querella presentada, el auto conocido ayer jueves del juez De la Mata acuerda una serie de actuaciones que dan cierto pábulo a los delitos denunciados por los dos accionistas de Caixabank (accionistas que, sospechan en la entidad, en realidad trabajan para los verdaderos instigadores de la querella, no identificados).

Entre las diligencias que el magistrado acuerda practicar, se encuentran las de librar oficio a Caixabank a fin de que remita "si a su derecho conviene", toda la documentación disponible sobre las operaciones con The Bank of East Asia, y sobre un supuesto préstamo de 400 millones de euros al banco angoleño BFA.

Isabel Dos Santos, hija del expresidente de Angola, la mujer más rica de África, no figura como querellada en el auto del jueves del juez De la Mata. Pero la denuncia sugiere que Isabel Dos Santos fue agraciada con 400 millones de euros para facilitar la adquisición del banco portugués BPI.

¿Hubo préstamo?

La querella sostiene que Caixabank entregó un préstamo de 400 millones al banco angoleño BFA, controlado por la operadora del país Unitel (propiedad a su vez de Isabel Dos Santos), "como contraprestación de Caixabank al apoyo de Isabel Dos Santos a la eliminación de las restricciones de voto del BPI añadidas al precio de la opa que fue de 645 millones de euros por el 39,04%".

El banco angoleño era el segundo mayor accionista de BPI, y la posición de Dos Santos fue clave para que triunfara la opa de Caixbank sobre la entidad portuguesa. "¿De qué préstamo hablan'" se preguntan las fuentes de Caixaba consultadas por este diario. "No existe ningún préstamo de 400 millones a BFA, si fuera así aparecería en nuestros informes, en nuestras cuentas, no es verdad", subrayan.

"Todas las operaciones realizadas para la toma de control de BPI, así como la permuta de acciones en BEA y GFI con Criteria, fueron realizadas en cumplimiento estricto de los requisitos legales y sometidas al conocimiento o autorización de los reguladores pertinentes", defiende un comunicado oficial enviado el jueves por Caixabank. El desarrollo de las diligencias ordenadas por el juez De la Mata dirán si estamos ante un serio caso que afecta a personajes tan relevantes de España, Hong Kong y Angola como Fainé, Li, y Dos Santos, o ante un oscuro intento de denigrar la honorabilidad de los mismas personas y también de la Caixa.