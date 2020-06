Los gobiernos del euro apuran el plazo para anunciar sus candidatos a dirigir el Eurogrupo

Los gobiernos del euro están apurando el plazo para anunciar sus candidaturas a presidir durante los próximos dos años y medio las reuniones del Eurogrupo, un cargo que interesa a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pero para el que también han sonado otros nombres.

Las capitales del euro tienen hasta este jueves a la hora de cierre de jornada (sobre las 18.00 horas de la tarde) para comunicar sus aspiraciones al cargo. El Eurogrupo desvelará entonces la lista de candidatos que se disputarán el puesto en la reunión prevista para el 9 de julio.

Desde que el portugués Mário Centeno anunciase su salida del Ejecutivo de António Costa, tres ministros han entrado en las apuestas: la española Calviño, el liberal luxemburgués Pierre Gramegna y el conservador irlandés Paschal Donohoe. Sin embargo, ninguno ha hecho oficial su candidatura por el momento.

Desde Moncloa se destaca que es la favorita y "la mejor" opción para dirigir este grupo informal de ministros de la moneda única. La vicepresidenta ha escrutado durante estas semanas sus posibilidades de tener éxito en esta carrera y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no dará el paso adelante sin garantías de que será ella la elegida, han apuntado fuentes de Moncloa a Europa Press.

No sería la primera vez, en cualquier caso, que España intenta hacerse con la batuta del Eurogrupo. En 2015, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, lo intentó en 2015, pero perdió una votación en la que fue superado por el titular de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem.

Tres potenciales candidatos

Además de Calviño, en Bruselas se ha contado con que el luxemburgués Pierre Gramegna y el irlandés Paschal Donohoe. El primero, de familia liberal europea, es el segundo ministro más veterano del Eurogrupo, foro en el que participa desde diciembre de 2013.

Gramegna ya optó a la presidencia del Eurogrupo en 2018, cuando el portugués Centeno se impuso al resto de candidatos, por lo que es previsible que quiera evitar otra derrota y no dé el paso adelante salvo que tenga apoyos suficientes para ser elegido.

El principal problema de Donohoe es que su partido, el Fine Gael, está todavía negociando un programa de gobierno para poder formar un Ejecutivo de coalición en Irlanda, un proceso que podría lastrar sus oportunidades puesto que su continuidad no está garantizada.

No obstante, algunas fuentes señalan que los dos posibles candidatos que podrían disputar el puesto a Calviño no se han movido mucho recientemente. "No hemos escuchado mucho de los otros dos potenciales candidatos", aseguran. Otras, de hecho, descartan a Gramegna: "Será un Donohoe contra Calviño", apuestan.

La elección, el 9 de julio

Con todo abierto, lo cierto es que la elección del nuevo presidente o presidenta del Eurogrupo no tendrá lugar hasta la reunión del 9 de julio. Aunque este jueves solo hubiera un candidato, su nombramiento tendrá que esperar a un encuentro formal entre los ministros.

Si hubiera más de un candidato, se convocaría una votación en la que el ganador final deberá conseguir el apoyo de al menos diez de los diecinueve ministros del euro. Si ninguno llega a esta cifra, se eliminará el candidato con menos apoyos y se volverá a votar. El proceso se repetiría sucesivamente hasta que sólo queden dos nombres y uno se imponga sobre el otro.

La persona elegida estrenará el cargo en la reunión del Eurogrupo prevista para el 11 de septiembre en Berlín, salvo que se convoque un encuentro extraordinario a lo largo del mes de agosto. Por delante, dos años y medio en los que los ministros de la moneda común tendrán que lidiar con las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de covid-19.