El tráfico de camiones sigue prohibido en Madrid y mantiene en alerta a los 'súper'

Los camiones siguen teniendo prohibido el tránsito por toda la Comunidad de Madrid, colapsada tras las intensas nevadas que ha dejado la borrasca 'Filomena'. Esta situación amenaza con el desabastecimiento de supermercados, comercios y fábricas, que están sufriendo retrasos en la llegada de mercancías.

Alrededor de 3.000 camiones con destino a la capital continúan atrapados en las carreteras, según informa a Vozpópuli Dulsé Díaz, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). A estos se suman otros que parten desde Andalucía sin éxito, pues las autoridades les impiden continuar con el trayecto.

"El problema es que hay que terminar de limpiar las carreteras, pero también las calles y los polígonos. Tenemos que entrar a descargar y repartir la mercancía en hospitales, supermercados, fábricas y comercios; y necesitamos una actuación lo más rápida posible", señala Díaz.

Por su parte, los establecimientos comerciales presionan a los transportistas para recibir la mercancía cuanto antes. "Los supermercados comienzan a quedarse sin productos frescos y perecederos", aseguran desde la CETM, que llaman a la calma con la esperanza de que entre el martes y el miércoles "esté todo en orden".

"No nos preocupa que haya desabastecimiento, pero sí las pérdidas económicas que esto pueda ocasionar. Cada camión parado o que no haya podido salir cuesta una media de 600-700 euros al día a su dueño y en España hay 300.000 camiones. Además, hay que contar las mercancías que se pueden estropear y las pérdidas de las fábricas que se ven obligadas a parar porque no hay stock", señala Dulsé Díaz.

Los 'súper' llaman a la calma

Desde la patronal de los supermercados, Asedas, reconocen las cadenas ubicadas en las zonas más afectadas por el temporal "están viviendo todavía una situación complicada" ante las dificultades de movilidad que se registran en algunos lugares. No obstante, insisten en que gracias al esfuerzo de los trabajadores y a la colaboración de las Administraciones durante este domingo y lunes se ha podido iniciar parte del reparto durante la madrugada. Eso sí, ha comenzado "de manera paulatina" y se está realizando en función de la ubicación de las tiendas.

Al igual que desde el sector del transporte, los supermercados confirman que están listos para, en cuanto se limpien las calles, comenzar a abastecer todas las tiendas. "Se han empezado a reponer todo tipo de productos y, en cuestión de horas, se va avanzar en esta tarea, que va a ser constante", apuntan este lunes desde Asedas, que aprovecha para hacer un llamamiento a la calma para evitar problemas reales de abastecimiento: "Es importante el comportamiento responsable de la población, ya que la reposición del stock va a ser continua", recalcan.

Con todo, en la Comunidad de Madrid, donde se encuentra el mayor problema, este lunes han levando la persiana la mayoría de los supermercados, aunque no hayan podido reponer por completo todos los lineales.

Así, Mercadona ha abierto todos, después de verse obligada a cerrar algunos el sábado a mediodía; Alcampo, por su parte, se encuentra abriendo "progresivamente", con mayor problema en los hipermercados. En el caso de Supercor, El Corte Inglés también ha levantado la persiana a casi todos, excepto los ubicados en lugares de peor acceso todavía como Pozuelo, Majadahonda o Torrelodones.

Según anunciaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está previsto que este martes reabra ya Mercamadrid, por lo que no se esperan problemas de abastecimiento graves en la capital.