Más de 3.000 camioneros españoles, atrapados por la nueva cepa de covid en Reino Unido

Miles de camioneros españoles, no menos de 3.000 según las estimaciones de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (Cetm), se están viendo afectados por los cierres al tráfico impuestos en Reino Unido y Francia debido a la nueva variante del coronavirus.

"Los últimos días ya estaban siendo muy complicados, por los días navideños y porque por el brexit se están acelerando los traslados de todo tipo. Pero ahora, además con estos cierres por la nueva cepa, la situación se ha desbordado", explican en la Cetm.

"Creemos que no menos de 3.000 camioneros españoles se están viendo afectados, pero pueden ser muchos más, hasta unos 7.000", advierten. "Tenemos confirmados a esta hora [media tarde del lunes] cerca de 1.000 camiones de Murcia parados; otros tantos de Andalucía, y unos 600 de Alicante y Valencia", indican. "Están atascados, en caravanas kilométricas, tanto en la entrada al Eurotunnel como en el puerto de Dover", añaden.

"Tenemos 12 o 14 camiones parados en Inglaterra, no pueden salir, y cuando lo hagan lo harán sin carga", lamentan en una empresa española

La terminal de transbordadores de Dover, en el sureste de Inglaterra, decidió su cierre al tráfico por las restricciones impuestas en Francia este domingo, debido a la nueva variante del coronavirus. El presidente francés, Emamnuel Macron, ha impuesto un bloqueo de 48 horas a las personas y el transporte de carga en camiones que llegan a Francia desde Reino Unido, provocando el cierre de los servicios de transporte a través del canal de la Mancha, en particular entre Dover y Calais.

"Tenemos 12 o 14 camiones en Inglaterra, parados, sin poder salir y ya sin carga", lamenta Juan Valiente, dueño de Transportes Valiente, especializada en el transporte frigorífico, en una conversación telefónica con este diario. "Los camioneros llevan horas parados en parkings improvisados, o en las cunetas, haciendo sus necesidades debajo de los camiones", comenta el empresario

Al igual que el puerto de Dover, el Eurotunnel, que une Reino Unido y Francia a través del túnel por debajo del canal de la Mancha, comunicó el domingo la suspensión del acceso a su terminal de Folkestone, en el sureste inglés, para el tráfico hacia el puerto francés de Calais.

"Hemos hablado con la embajada en Londres, en París, con las asociaciones de transporte internacionales...", comentan en la Cetm. "Necesitamos medidas urgentes, mucha de la carga transportada es perecedera y puede perderse si cierran durante 48 horas", subrayan.

"Entrar en Reino Unido por Francia es posible tras esperar unas colas de siete u ocho horas, pero el problema es la salida; los camiones no pueden salir de Reino Unido porque no hay transporte marítimo", explica Juan Valiente. "Mis camiones no van a poder salir al menos hasta el día 23, pero creo que serán necesarios tres o cuatro días para desatascarlo todo, y cuando puedan salir lo harán vacíos, sin carga...", lamenta.

Según los científicos británicos, la nueva cepa acelera hasta un 70 % más la transmisión del virus y parece responsable del inquietante incremento de los contagios en Londres y varios condados del sureste y el este de Inglaterra.