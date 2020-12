Los camioneros españoles en Reino Unido no llegarán a pasar la Nochebuena con sus familias

Los camioneros españoles atrapados en Reino Unido por la restricción a la movilidad transfronteriza impuesta por Reino Unido y Francia como respuesta a la nueva cepa del coronavirus, posiblemente no lleguen a pasar la Nochebuena con sus familias en España.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (Cetm), estima que no menos de 3.000 camioneros españoles se han visto afectados. Muchos de ellos se encuentran parados en carreteras o áreas de servicio "totalmente colapsadas".

La asociación teme que la mayoría de los camioneros que no pueden salir ahora de Reino Unido no lleguen a pasar la Nochebuena con sus respectivas familias.

El lunes se propuso hacer pruebas PCR masivas a los camioneros para agilizar su salida de Reino Unido

"Los que hayan podido salir con carga, llegarán, pero la mayoría no va a poder pasar la Nochebuena en sus casas en España", creen en Cetm. "Después de todo lo que han pasado durante la pandemia, del esfuerzo realizado, que no puedan pasar la Nochebuena con sus familias... es lo último que nos quedaba por ver", lamentan.

Desde la confederación explican que los cierres se han decretado por 48 horas, pero que serán necesarios otros dos o tres días para "desatascar todo el embudo creado".

A las 23 horas del domingo se decidió cerrar el tráfico de salida desde Reino Unido en el túnel del Canal de la Mancha, la vía principal para el traslado por carretera. La conexión entre Folkestone (Inglaterra) y Calais (Francia) también ha quedado interrumpida durante "al menos 48 horas".

"Nos sentimos abandonados", lamentan en Primafrío, empresa de Murcia con más de 130 camiones parados en Reino Unido

"Tenemos entre 130 y 140 camiones parados en Reino Unido", informa Andrés Valverde, jefe de operaciones de Primafrío, empresa con más de medio siglo de vida especializada en el transporte frigorífico, con sede en Alhama de Murcia. "Nos sentimos abandonados, los conductores van a pasar la noche en las cabinas de los camiones", comentó el lunes en una conversación con este diario.

Las autoridades estudian la posibilidad de hacer test PCR masivos entre los camioneros atrapados para agilizar su regreso. "Nos han dicho que han propuesto hacer pruebas PCR a los camioneros, pero no sabemos cómo se va a hacer, muchos de los camiones están a 30 o 40 kilómetros de distancia de un lugar donde pudieran administrársela", indicó Andrés Valverde.

"Tenemos 12 o 14 camiones en Inglaterra, parados, sin poder salir y ya sin carga", lamenta Juan Valiente, dueño de Transportes Valiente, especializada en el transporte frigorífico. "Los camioneros llevan horas parados en parkings improvisados, o en las cunetas, haciendo sus necesidades debajo de los camiones", añadió.

"Entrar en Reino Unido por Francia es posible tras esperar unas colas de siete u ocho horas, pero el problema es la salida; los camiones no pueden salir de Reino Unido porque no hay transporte marítimo", explica Juan Valiente. "Mis camiones no van a poder salir al menos hasta el día 23, pero creo que serán necesarios tres o cuatro días para desatascarlo todo, y cuando puedan salir lo harán vacíos, sin carga...", lamenta.