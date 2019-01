Tres alternativas a Google que se instalan en un minuto y no trafican con tus datos

Existen alternativas a Google para quienes no deseen que sus datos de navegación o información personal se comparta con terceros. No disponen de la misma publicidad que otros buscadores más conocidos, como Bing o Yahoo!, pero son muy efectivos cuando se trata de salvaguardar el anonimato.

Para hacernos una idea de la dimensión de todos los datos que almacena Google de un usuario, os recomendamos que echéis un vistazo a este artículo. En el mismo se desvela el caso de una persona con cuenta en Google y Facebook que descargó la información que ambas plataformas almacenan sobre él. Llama la atención que en este caso Google guarde seis veces más datos datos que Facebook. Nada menos que 128GB, el equivalente a 300 CD. Hay ordenadores que no tienen capacidad para almacenar tantos datos.

Quizá por ello cada vez hay más alternativas a Google. Nosotros hemos recopilado tres de ellas. Nos llama la atención la rigurosidad con la que aseguran tratar los datos del usuario.

El primero de ellos es Tor. Seguramente te suene mucho y habrás visto su nombre asociado a la Deep Web o Internet profunda, a las cloacas de la Red en las que habita la delincuencia. Esto se debe a que su poder para otorgar una navegación anónima es tan grande que es utilizado por las mafias para operar en estos oscuros callejones digitales.

Tor Browser

Delinquir no es el fin para el que nació Tor. De hecho, es un navegador muy interesante para no dejar rastro en Internet, para que nadie sepa por dónde nos hemos movido o a qué sitios hemos accedido. Instalarlo no te llevará más que unos segundos. Tendrás que descargar la aplicación desde la web oficial y seguir unos sencillos pasos para instalarlo. En menos de un minuto lo habrás echado a andar.

Tor es un proyecto de otro buscador llamado Mozilla Firefox, que seguro también te sonará. Recomendamos echar un vistazo a su web antes de descargarlo, y fijarse en cómo se ha de utilizar para conseguir, en la medida de lo posible, ser anónimo al 100%. Tiene versiones para Mac, Windows y Linux.

DuckDuckGo

La popularidad de este buscador es mayor a medida que crecen los escándalos de privacidad en Internet. Como en el caso de Tor, la instalación de DuckDuckGo es muy sencilla. Si accedes a su página web podrás utilizarlo directamente, aunque también dispone de una versión descargable.

Además de anunciar que no traficarán con tus datos, ofrece cursos y consejos sobre privacidad para quienes deseen recibirlos en su correo electrónico. Incluso, cuenta con un manual para 'desintoxicarse' de Google.

Brave

Es un navegador invertido, entre otros, por BBVA. Permite compartir los ingresos publicitarios entre anunciantes, webs y usuarios, pero también da la posibilidad de bloquear tanto los anuncios como cualquier tipo de rastreo. Fue desarrollado por el anterior CEO de Mozilla y se puede descargar como en los casos anteriores desde su página web.

Se puede utilizar tanto en Mac como en Windows y próximamente esperan sacar una versión para el teléfono móvil.