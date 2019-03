Un bulo con el fin del chat de Facebook se viraliza tras la caída del servicio

Ayer Facebook, Instagram y WhatsApp sufrían una caída en el servicio que tardó horas en ser restañada. Un problema que Zuckerberg no achacó a ningún tipo de ciberataque. Todo parece estar relacionado con un incidente en los servidores en los que la compañía aloja los servicios.

Horas después de que se solucionase el problema se hizo viral un mensaje en el que, como hes habitual a los usuarios, se pes pedía compartir un texto con la amenazada de que, de no hacerlo, se interrumpiría un servicio concreto, en este caso el de la mensajería de Facebook.

Un mensaje que es un bulo, pero que sin embargo se está expandiendo como la espuma en las últimas horas, coincidiendo prácticamente en el tiempo con el fin de la caída del servicio.

El mensaje dice lo siguiente (texto literal). "Este mensaje es para informar a todos nuestros usuarios que nuestros servidores han estado muy ocupados últimamente, por lo que le pedimos que lo ayude a resolver este problema. Pedimos a los usuarios activos que reenvíen este mensaje a todas las personas en su lista de contactos para confirmar a los usuarios activos de Facebook si no envía este mensaje a todos sus contactos de Facebook, y su cuenta permanecerá inactiva con el resultado de perder todos sus contactos. Mueve este mensaje. Su teléfono inteligente se actualizará en las próximas 24 horas y tendrá un nuevo diseño y un nuevo color para chatear. Estimados usuarios de Facebook, actualizaremos a Facebook a partir de las 23:00 pm. Hasta las 5:00 am de este día. Si no lo envías a todos tus contactos, la actualización se cancelará y no tendrás la posibilidad de chatear con tus mensajes de Facebook".