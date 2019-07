BT España, en venta pero sin novia

BT España está en venta, pero la filial de la compañía británica no interesa a día de hoy a ninguno de los grandes operadores de telecomunicaciones de nuestro país.

BT está centrada en los servicios de telecomunicaciones a empresas y organismos públicos. Hace sólo unos meses se hizo en España con el contrato más jugoso de la historia junto a Telefónica. La Administración General del Estado pagará a ambas compañías un total de 286 millones de euros por la gestión de sus telecomunicaciones.

La especialización en el mercado corporativo de BT España no parece interesar en ningún caso a Vodafone y Orange. Fuentes oficiales de los dos operadores niegan de forma taxativa que exista interés por la compra de la filial española.

Desde Telefónica son menos concluyentes; se limitan a no comentar nada al respecto. Es la misma postura que mantienen desde Euskaltel, compañía que acaba de realizar un cambio en su estructura organizativa y cuya intención es expandirse por toda España.

Según información de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) recopilada por el diario Expansión, BT España detenta un 23,9% de la cuota del mercado de la transmisión de datos en nuestro país, por el 50% que posee Telefónica. Vodafone y Orange cuentan con el 7,8% y el 4,2% respectivamente. El diario salmón publica también el precio de venta de la filial, 300 millones de euros, una operación que será gestionada por Credit Suisse.

La facturación de BT España

La filial española de BT facturó en 2018 un total de 334 millones de euros, cifra que contrasta con los 431 millones de euros que consiguió en 2017, según consta en la documentación depositada en el registro mercantil, consultada por este medio a través de la plataforma Insight View.

En un año BT España ha visto descender en 97 millones de euros sus ingresos. Un recorte que se debe a la bajada experimentada por el negocio que la compañía denomina como BT One, y que ofrece soluciones de voz (redes fijas) y datos a corporaciones y organismos públicos. En concreto, este segmento ha pasado de facturar 144 millones de euros en 2017 a 45,5 millones de euros en 2018.

Otras áreas de negocio como Ciberseguridad, Infraestructuras de Red o Servicios IT arrojan subidas y bajadas en ingresos, pero no son tan significativas como en el caso de BT One.

La compañía cuenta en nuestro país con un total de 1.116 empleados, 836 de ellos son hombres y 260 son mujeres.