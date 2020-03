Bruselas suspende las reglas fiscales para dar barra libre de gasto a los países europeos

La Comisión Europea ha decidido este viernes suspender las reglas fiscales -que estipulaban un límite en el déficit público en el que podría incurrir cada economía de la Unión, un límite máximo de gasto público y un objetivo de deuda pública sobre PIB- para permitir a todos los países que gasten lo que consideren para poder aplacar el impacto del coronavirus en la economía.

Los países "pueden inyectar en la economía tanto dinero como necesiten. Estamos relajando las normas presupuestarias para permitirles hacerlo", ha anunciado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, en sus redes sociales, al tiempo que ha dado la bienvenida a las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo.

Nunca antes la Comisión había activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es una medida sin precedentes.

We promised we'll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz