Bruselas sugiere a España que no habrá anticipos de los fondos en 2021

La Comisión Europea ha presentado este miércoles suInforme de Otoño en el que analiza los planes presupuestarios de los estados miembro y ha advertido a España de que el déficit será mayor de lo previsto en 2021, dado que aunque el Gobierno ha incluido 27.000 millones procedentes de los fondos europeos sólo llegarán anticipadamente 6.000.

"Hasta la fecha, dado que el envío de los Planes de Recuperación y Resiliencia y la consiguiente aprobación se esperan para 2021, la Comisión asume en sus proyecciones presupuestarias para 2021 un 10% de anticipo del Fondo de Recuperación y Resiliencia y lo considera una transferencia sin impacto en el balance presupuestario, aunque provoque una reducción de la deuda. En el caso de España, el anticipo del 10% de los subsidios del Fondo de Recuperación y Resiliencia equivale a 6.400 millones de euros en 2021. En el lado de los gastos, si no hay cambios, las proyecciones de la Comisión incluyen que no habrá gasto relacionado con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, dado que las medidas no han sido especificadas a cierre de este informe", advierten.

Es por eso que Bruselas prevé que el crecimiento económico el próximo año sea la mitad de lo que estima el Ejecutivo. El Gobierno prevé una caída de la economía del 11,2% este año y un crecimiento del 9,8% el próximo, mientras que la Comisión cree que la caída será del 12,4% este año y el rebote sólo será del 5,4%.

Este menor crecimiento, les lleva a pronosticar que el déficit público cerrará el próximo año en el 9,9% del PIB, frente al 7,7% que prevé el Gobierno, aunque advierte de que podría ser más favorable si se produce un mayor crecimiento económico gracias a las medidas tomadas con cargo al Fondo. Esta reducción del déficit se produce por el efecto denominador: al crecer el PIB, baja el porcentaje que supone el déficit sobre este indicador.

"Según el Plan Presupuestario de 2021, se espera que el déficit público baje al 7,7% del PIB en 2021, en base a un escenario macroeconómico que incluye el impacto de 2,2% del PIB por el paquete de medidas desarrollado con cargo al Fondo de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, las proyecciones de ingresos y gastos sólo incluyen el impacto en ingresos del mayor crecimiento económico que se asume por el gasto de los Fondos, y no se tiene en cuenta en el lado de los gastos", señalan.

Aprueban los PGE pero advierten por la deuda

Bruselas, en general, aprueba el Plan Presupuestario español. "La Comisión opina que el Plan Presupuestario de España está, en general, en línea con las recomendaciones del Consejo del 20 de julio. La mayor parte de las medidas incluidas son para apoyar la actividad económica en un escenario de considerable incertidumbre", apuntan.

Sin embargo, "dado el nivel de la deuda pública en España y los importantes retos de sostenibilidad a medio plazo, es importante que España asegure que, cuando apruebe medidas de apoyo presupuestario, se preserve le sostenibilidad fiscal a medio plazo. Se invita a España a revisar de forma regular el uso, la eficacia y la adecuación de las medidas de apoyo y que esté preparada para adaptarlas si es necesario a las circunstancias cambiantes".

Aunque el Ejecutivo prevé una reducción de la deuda en el próximo ejercicio desde el 118,8% del PIB de 2020 hasta el 117,4%, ellos estiman que aumentará desde el 120,3% hasta el 122% en estos años, sobre todo debido a que esperan un crecimiento del PIB menor.

Advierten además de que tanto el déficit como la deuda pública podrían subir aún más si se ejecutan los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La Comisión asume que España enviará en su Plan de Recuperación y Resiliencia en 2021, del que espera medidas coherentes con las prioridades de la Unión y con los retos identificados para España en el contexto del Semestre Europeo.