Reino Unido abandona el filón del 'tax free': 3.900 millones que España intentará captar

El sector turístico español será uno de los beneficiados con el Brexit y la pérdida del 'tax free' (como se denomina a la eliminación del IVA en la compra de determinados objetos a los visitantes de fuera de la UE) por parte del Reino Unido. Desde el 1 de enero de 2020, sólo se podrán comprar productos sin impuestos si los consumidores los reciben en sus países de origen, perdiendo el carácter de 'turismo de compras'.

Esta es una práctica habitual en los viajeros extranjeros -especialmente asiáticos, árabes, rusos y norteamericanos- que mueve miles de millones de euros al año. En concreto, el gasto libre de impuestos que realizan los 18 millones de turistas de fuera de la UE en Reino Unido ronda los 3.500 millones de libras (alrededor de 3.900 millones de euros), según HMRC, el departamento británico responsable de la recaudación de impuestos.

Hasta ahora España no tiene un gran poder de captación de ese turista -frente a Reino Unido, Francia o Italia-, de ahí que haya un margen de crecimiento "altísimo", según explica a este medio Alicia Maniega, directora general de la app b.free!, una aplicación móvil que permite realizar todo el proceso de devolución del IVA a través de Internet.

Maniega comenta que, previsiblemente, "Francia será el país más beneficiado, pero España también puede salir reforzada, dando un empujón a la recuperación que tanta falta nos hace". Se trata de un 'pastel' que los países europeos esperan repartirse, especialmente los más turísticos, donde el coronavirus ha dejado un panorama desolador.

Reino Unido abandona este filón por el impacto que tendría para las arcas públicas, pues a partir de ahora se beneficiarían de la devolución del IVA también los ciudadanos de la Unión Europea, considerándose extranjeros igual que el resto. Por el contrario, en el listado de los beneficiados del 'tax free' en la UE se incluirá a los británicos.

Los británicos también

El otro filón del 'tax free' en España está precisamente en losmillones de turistas británicos que visitan nuestro país cada año, que a partir de 2021 podrán solicitar la devolución del IVA de todas las compras efectuadas en nuestro país, un derecho que sólo tienen los turistas extracomunitarios, es decir, con residencia habitual fuera de la UE.

Por ejemplo, los empresarios de Madrid ya ven en esto una "oportunidad" para atraer turistas británicos, más enfocados al turismo de 'sol y playa'. El pasado año, algo más de 18 millones de británicos llegaron a nuestras fronteras, que gastaron algo más de 17.834 millones de euros, según los datos del INE. Esto incluye todo el gasto, no sólo el derivado de las compras libres de impuestos.

Desde b.free! explican que se puede exigir la devolución de las tasas de cualquier producto, como ropa o aparatos electrónicos; y en cualquier establecimiento, tengan o no acuerdos con empresas de Tax Free. Sin embargo, no se puede recuperar el IVA de los servicios en restaurantes, hoteles o espectáculos. También se quedan fuera los alimentos, al no considerarse un gasto ocasional.

Además de los comercios, las empresas de 'tax free' también se beneficiarán de esta ruptura entre la UE y Reino Unido. Los turistas recuperan entre el 10 y el 15% del Impuesto sobre el Valor Añadido, actualmente en el 21%, y el resto (entre el 6% y el 11%) es la comisión que cobran las empresas de tax free, así que el Brexit podría hacer crecer como la espuma su beneficio.