La filial brasileña de Iberdrola pide 350 M. más al mercado para pujar con Enel por Eletropaulo

Iberdrola echará el resto por Eletropaulo. Neoenergia, filial brasileña de la energética española, que mantiene una encarnizada batalla con Enel por hacerse con la distribuidora eléctrica que abastece al área metropolitana de Sao Paulo, ampliará la emisión de bonos que acordó a finales del pasado mes de abril con la que financiará la operación. Serán 1.500 millones de reales brasileños adicionales (unos 350 millones de euros), para totalizar una emisión de 7.000 millones de reales (aproximadamente 1.640 millones de euros).

Una cantidad que podría aproximarse al montante total de la operación, cuyo final es incierto toda vez que Neoenergia y Enel se disputarán la compra de Eletropaulo en un proceso que tiene este jueves una fecha clave, ya que ambas deberán presentar sus propuestas definitivas en sobre cerrado siempre y cuando no aparezca un tercero en discordia. En este caso, la subasta se demorará hasta el próximo 4 junio. Después de presentar varias ofertas competidoras, el regulador local optó por establecer este sistema para determinar qué compañía se hará definitivamente con el control de Eletropaulo.

En medio del proceso de ofertas y contraofertas, el consejo de administración de Neoenergia acordó el pasado 26 de abril poner en marcha una emisión de bonos por valor de 5.500 millones de reales brasileños cuyo destino sería la financiación de la compra de Eletropaulo.

Apenas diez días antes, Iberdrola (que controla algo más de la mitad del capital de Neoenergia) había anunciado al mercado que tomaría el control de Eletropaulo en una operación que se desarrollaría en dos fases: primero, Neoenergia entraría en el capital al suscribir una ampliación pactada con el consejo de la distribuidora de Sao Paulo. Posteriormente, lanzaría una OPA para terminar de hacerse con el 100%. En total, la maniobra suponía una inversión de unos 1.400 millones de euros.

Sin embargo, Enel no tardó en responder con una oferta de compra por Eletropaulo que no incluía la ampliación de capital pero sí mejoraba sustancialmente el precio de la OPA propuesta por Neoenergia (más de un 10%). La guerra por Eletropaulo no había hecho más que comenzar. La última oferta anunciada por Enel valora ya la compañía por encima de los 1.600 millones de euros.

En vísperas de la subasta

De este modo, el consejo de Neoenergia se reunió la pasada semana y acordó pedir más dinero al mercado con vistas a prepararse para la subasta del próximo 4 de junio. El máximo órgano ejecutivo de la filial brasileña de Iberdrola (del que forman parte, entre otros, el presidente del grupo, Ignacio Galán; y el director financiero, José Sáinz Armada) revisó un 27% al alza el tamaño de la emisión para adaptarla a las nuevas circunstancias.

La batalla por Eletropaulo trasciende el ámbito económico. Después de que Enel elevara sistemáticamente las propuestas de Neoenergia, Iberdrola dirigió una carta a los comisarios europeos de Energía, Miguel Arias Cañete; y Competencia, Margrethe Vestager, en la que acusaba a la empresa italiana de competencia desleal al hacer valer su condición de empresa participada por el Estado italiano para realizar propuestas económicas que, a juicio de Iberdrola, no tenían sentido.

Además, Iberdrola también ha iniciado un proceso de arbitraje contra la propia Eletropaulo, cuyo consejo de administración decidió dejar sin efecto el acuerdo inicial alcanzado con la compañía española para poner en marcha una ampliación de capital, como paso previo a la compra. La distribuidora brasileña tomó esta medida debido a que los planes de Enel no contemplaban la ampliación.

El presidente de Neoenergia, Mario Ruiz-Tagle, señaló en una entrevista concedida a la agencia Efe que la compañía seguía interesada por Eletropaulo aunque no a cualquier precio. "No estamos dispuestos a hacer locuras", apuntó. No obstante, por ahora lo que sí han hecho ha sido reforzar la financiación de su propuesta ante lo incierto del proceso.