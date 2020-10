Bosch cerrará la planta de Barcelona y Faurecia despedirá a 160 trabajadores

La empresa de componentes de automoción Bosch ha confirmado que cerrará su planta de Castellet i la Gornal (Barcelona) finalmente en noviembre del próximo año, alargando así cinco meses la actividad de la misma respecto a los planes iniciales de cerrarla en junio. La directiva y los sindicatos han llegado a un preacuerdo que prevé prejubilaciones con un 71% del salario bruto e indemnizaciones de hasta 50 días por año trabajado para los 300 trabajadores empleados en la planta barcelonesa.

Así lo ha explicado a Efe el presidente del comité de empresa de Robert Bosch en Castellet, Carlos Teruel (UGT), que ha resaltado el haber podido alargar finalmente unos meses el cierre, lo que permitirá ganar tiempo de cara a encontrar una alternativa industrial para la planta que pudiera ocupar a un buen número de los afectados, y en ello trabajará la comisión tripartita que se constituirá y que estará formada por Bosch, la Generalitat y la representación de los trabajadores.

Esta planta de Bosch fabrica limpiaparabrisas para vehículos, tanto traseros como delanteros, y la multinacional anunció su intención de cerrarla a principios de septiembre. El preacuerdo, que debe ser ratificado en las asambleas, divide a la plantilla en tres colectivos, en función de su edad. Los menores de 50 años percibirán 50 días por año trabajado, sin máximo salarial, más un pago lineal de 1.400 euros por año trabajado, y habrá una indemnización mínima de 10.000 euros para quienes llevarán en la planta hasta tres años, y de 25.000 euros para quienes llevarán al menos 4 años en la fábrica.

En cuanto al personal entre 51 y 54 años, también percibirá 50 días por año trabajado, sin máximo salarial, con un pago lineal de 2.200 euros por año trabajado, y se les abonará el convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años. Los mayores de 55 años entrarán en un plan de prejubilaciones por el que cobrarán un 71% de su salario bruto más una revaloración del 1% hasta los 63 años, y también dispondrán del convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años. Las primeras 50 salidas de trabajadores serán voluntarias, con un plus adicional de 10.000 euros.

El presidente del comité ha dicho que el grueso de la plantilla está entre los 45 y los 55 años, por lo que confía en lograr una alternativa industrial para garantizar un nuevo empleo al mayor número posible de afectados. CCOO de Cataluña ha explicado que el preacuerdo también prevé que Bosch no hará despidos traumáticos antes de noviembre de 2021.

Faurecia plantea huelga

Por otro lado, otra empresa barcelonesa de componentes, Faurecia, proveedora de Seat, va a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 160 de sus 308 trabajadores de la planta que tiene en Abrera y que ahora se plantean ir a la huelga contra esta media. La responsable de la sección sindical de CCOO en Faurecia, Verónica Amaya, ha explicado que la compañía ha comunicado a la plantilla que tiene intención de presentar el expediente con los despidos hoy martes, cuando se cumplen seis meses del inicio de ERTE de fuerza mayor aplicado para hacer frente a la primera ola de la pandemia.

Este proveedor del sector de la automoción se ha planteado los despidos tras perder la adjudicación del salpicadero y la pintura del nuevo modelo de Seat León, lo que le provocará una pérdida importante de facturación, aunque conserva otros contratos con la filial de Volkswagen. Ante esta situación, el comité de empresa, controlado por CCOO, ha convocado a la plantilla a participar en una asamblea mañana miércoles para plantear la convocatoria de una huelga, con la intención de presionar a la dirección de Faurecia para negociar.

"No entendemos la decisión de despedir a 160 personas. Es un número exagerado. Además, la dirección olvida que la plantilla ha hecho muchos esfuerzos en el pasado, con dos convenios y una prórroga con sueldos congelados y pactos de flexibilidad", ha destacado Verónica Amaya. Con la huelga, que todavía no se ha concretado qué forma adoptará, los sindicatos quieren conseguir que Faurecia minimice el impacto del ERE y garantice que las salidas de trabajadores no sean traumáticas.