'Filomena' dispara la compra de bombonas de butano: "Se venden como el papel higiénico en el confinamiento"

Una de las imágenes del confinamiento decretado en marzo por la pandemia del coronavirus son las estanterías de papel higiénico vacías y los consumidores haciendo acopio de este producto. El temporal 'Filomena', que ha llenado el territorio español de nieve y bajas temperaturas de forma histórica, está teniendo una reacción de acopio similar pero, en este caso, con los bombonas de butano.

“Se venden como el papel higiénico en el confinamiento”, confiesan desde del sector a Vozpópuli. Los consumidores están haciendo largas colas tanto en gasolineras como en las agencias que trabajan para Repsol Butano, Cepsa Comercial Petróleo, Atlas, Disa Gas o Galp Energía España. "Lo que se vendía en tres o cuatro días ahora no dura ni media tarde", destacan las mismas fuentes.

Y lo curioso es que el aumento en las ventas no se está produciendo donde más ha golpeado el temporal. Donde más está 'volando' el stock de bombonas de butano está siendo en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Lugares donde las temperaturas han caído pero que no lideran el territorio ni en frío ni en cotas de nieve.

"La imagen de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla León y zonas de Aragón ha calado entre estos consumidores que están almacenando varias bombonas en su domicilio para afrontar el temporal", comenta un representante de una agencia que opera para una gran compañía. Repsol y Cepsa detallan a este medio que no está habiendo ni roturas de stock ni problemas de suministro en estas zonas, aunque reconocen que efectivamente ha subido la demanda.

El otro efecto llamada del butano ha sido el precio, una bombona convencional de 12,5 kilos ronda los 12,7 euros. Con todo el revuelo que se ha creado en torno al repunte del precio de la luz en la tarifa regulado, los consumidores han recurrido a las bombonas de butano y estufas de gas natural para calentar sus hogares sin disparar su recibo.

Problemas con la nevada

El mayor impulso de estos consumidores para aguardar grandes colas para comprar bombonas es que en las zonas más afectadas la nieve ha bloqueado las carreteras y ha impedido durante unos días la entrega. También dificultaba la posibilidad de acercarse hasta la gasolinera más cercana. La bombona de butano es el principal sustento de energía en las pequeñas poblaciones.

"Los primeros días no se pudo dar el reparto en estas zonas por circunstancias ajenas a las empresas", informan desde Repsol. "Ya se ha recuperado la normalidad y se han podido satisfacer todos los pedidos", puntualizan. Dificultades que no sólo se ha vivido desde la zona centro. El temporal ha provocado que alguna isla de Baleares no haya podido recibir los barcos con bombonas y estas empresas hayan tenido que tirar de sus reservas estratégicas.

Cepsa también sufrió un golpe en su operativa en los días más fuertes de nevadas, mientas se disparaban sus pedidos. La empresa asegura a este medio que la demanda de gas envasado aumentó de forma generalizada en todas las zonas afectadas por el temporal, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde ha llegado a incrementarse hasta un 40%.