BMW y Mercedes inyectarán 30 millones en la 'app' del taxi para competir con Uber y Cabify

BMW y Mercedes invertirán 30 millones de euros en España para competir con Uber y Cabify. Lo harán para potenciar su aplicación de reservas, Free Now (antes MyTaxi).

El dinero se destinará a levantar un centro tecnológico en Barcelona, el primero fuera de Alemania de la compañía. El montante se destinará principalmente a la captación de capital humano. La compañía ya emplea en la ciudad catalana a a desarrolladores y programadores de la aplicación.

En concreto, cuenta con más de 100 profesionales de 24 nacionalidades distintas, todas ellas centradas en incrementar las posibilidades de la aplicación.

El equipo de desarrollo de la app trabaja para reducir el número de trayectos sin pasajeros durante la vuelta de los taxistas a su casa tras el trabajo, algo que supondría un ahorro tanto en combustible como en el paso por el taller, en el largo plazo

“En julio, una marca tan consolidada como mytaxi se convirtió en Fee Now. Este cambio tan importante responde a los enormes retos que nos plantea la movilidad de las ciudades. Las necesidades de movilidad de las personas están cambiando, a la hora de pedir un taxi u otro modo de transporte. Esto comporta nuevos desafíos para los proveedores de movilidad, como FREE NOW” ha asegurado Jaime Rodríguez de Santiago, director general Fee Now en España, ha destacado la apuesta de la compañía por este mercado, uno de los más importantes para FREE NOW, quien ha añadido que que “responderemos a estos cambios desarrollando soluciones inteligentes desde Barcelona que mejoren la movilidad en las más de 100 ciudades europeas donde opera la compañía”.

Cabify y Uber

Unas declaraciones de tinte corporativo pero en las que se puede leer entre líneas la intención de Free Now. Tomar la delantera a aplicaciones como Cabify o Uber, con muchos más años de recorrido. Algo que quieren conseguir a golpe de talonario.

Desde el hub de Barcelona trabajan codo con codo los equipos de desarrollo de la aplicación que conecta a taxistas y pasajeros.

Además, se consigue un uso más eficiente y sostenible del vehículo. Ya se realizan pruebas en Londres y desde la compañía aseguran que el 70% de los conductores en Londres utiliza la funcionalidad, que se pondrá a disposición de los 100.000 conductores cuando esté pulida.

Fee Now cuenta con un total de tres centros tecnológicos en Hamburgo, Berlín y Barcelona, con un total de 250 profesionales.