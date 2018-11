Massimo Dutti (Inditex) quiere que compres en tienda antes que en Internet en el Black Friday

"Algo nuevo va a pasar en tiendas". Esta es la percha que utiliza Massimo Dutti, la marca más exclusiva de Inditex, para promocionar el Black Friday a través de su boletín informativo por correo electrónicos. Esta newsletter ofrece la posibilidad a los adscritos de una "venta privada" en la tienda física este mismo jueves, un día antes de que arranque la famosa jornada de descuentos.

"Este jueves 22/11 visita tu tienda Massimo Dutti más cercana, muestra este código QR y podrás disfrutar de nuestra exclusiva Venta Privada Black Friday Massimo Dutti, con un 20% de descuento", explica la cadena en su promoción. Una oferta que no permite realizar este descuento en las tiendas outlet. Esta alternativa es similar a la que realizó la compañía las pasadas rebajas de verano.

Con esta propuesta, la compañía busca fomentar la experiencia de compra de la tienda física frente a la venta online. Mientras que el mensaje de Inditex se basa en el fomento de la omnicanalidad, lo que parece cierto es que jornadas de descuentos masivos como el Black Friday provocan que los consumidores recurran a realizar sus compras por Internet para evitar las aglomeraciones en las tiendas.

Según un reciente estudio del comparador de precios idealo.es, un 69% de los españoles optará por comprar online los productos que desean del Black Friday, frente a un 31% que preferirá las tiendas físicas. Es decir, las cadenas cuentan con una mayor tarea logística que en venta de tienda, una diferencia que suele ser a la inversa en los considerados como días 'normales'.

Este escenario que complica el trabajo de cadena que cuentan con menor infraestructura y que no pueden el pico de venta online que se produce en estas jornadas. Aunque este no es el caso de Inditex. El gigante textil cerró 2017 ingresando un 12% de su facturación a través del canal online y ya se prepara para conquistar todo el mundo con este canal en 2020. No obstante, sigue apostando por este tipo de promociones para promocionar su venta física.

Diferentes estrategias en Inditex

Massimo Dutti es la única marca de Inditex que lanza esta promoción física y que adelanta a este jueves su oferta de Black Friday. Pero hay que recordar que es exclusiva para los usuarios de su newsletter. Por su parte, Zara, Zara Home y Bershka ofrecerán descuentos del 20% durante la jornada del próximo viernes 23 de noviembre tanto en su web como en sus tiendas.

En el caso de Stadivarius, la idea es dar prioridad a los usuarios al cliente que compra online. La firma, como ya ha realizado en otras ocasiones de rebajas, adelanta a las 22 horas del jueves sus descuentos de Black Friday. Por su parte, los clientes que acudan a la tienda física sólo podrán disfrutar de estas promociones durante la jornada del viernes 23 de noviembre.

Por último, Pull&Bear decide dar una vuelta más a este tipo de promociones del Black Friday. Al igual que Stadivarius, sus clientes online podrán disfrutar desde las 22 horas de sus descuentos. No obstante, los usuarios que se descarguen la app móvil de la firma podrán acceder a los mismos desde las 20 horas.

Es decir que, mientras Massimo Dutti promociona la venta física y Stradivarius su venta online, la apuesta de Pull&Bear es recompensar a los nuevos usuarios de su aplicación móvil que lleguen gracias al Black Friday.