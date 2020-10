Repsol apuesta por los biocombustibles con una inversión de 188 millones

Repsol construirá en su refinería de Cartagena la primera planta de producción de biocombustibles avanzados de España, cuya inversión ascenderá a unos 188 millones de euros, en un paso más de la compañía en su apuesta por "impulsar decididamente una nueva ruta tecnológica que será clave en el camino hacia la neutralidad en carbono", según ha anunciado el consejero delegado del grupo, Josu Jon Imaz.

En rueda de prensa telemática para presentar el proyecto, Imaz ha enmarcado esta inversión en el proceso abierto por el grupo para garantizar el futuro industrial de sus cinco refinerías en España -Cartagena, A Coruña, Bilbao, Puertollano y Tarragona. "La apuesta que hacemos es para que las actuales refinerías se transformen, cambien y formen parte de una economía más descarbonizada", ha indicado.

Asimismo, indicó que el grupo llevará "adelante" proyectos como este de Cartagena o Bilbao en sus otras refinerías "más allá" de cualquier marco de ayuda, vía fondos europeos del Plan de Recuperación o cualquier otra, ya que "es estratégico para Repsol".

No obstante, no descartó que "si salen oportunidades" para tecnologías donde Repsol ya está, como el hidrógeno, la generación renovable o la digitalización para transformar las refinerías, entre otros, opten a estos fondos europeos, "como cualquier empresa". "No vamos a renunciar a ninguna actuación para todo ello", dijo.

En este sentido, Imaz consideró que España "debe basar su estrategia de descarbonización en sus capacidades industriales y tecnológicas, ya que esa será "la forma de impulsar un tejido empresarial competitivo e innovador".

Defender los empleos industriales

De esta manera, llamó "más que nunca" a apostar por la industria y subrayó que Repsol "va a defender con uñas y dientes los empleos industriales" en una época tan compleja como la actual por la crisis de la covid-19. "Esta inversión es un ejemplo de la apuesta decidida de Repsol por defender el empleo industrial, además está orientada a la descarbonización", dijo.

Asimismo, Imaz defendió que "todas las formas de descarbonización son válidas y complementarias, e incentivarlas para que todas contribuyan, sin exclusiones, acelerará la transición energética y nos ayudará, como sociedad, a alcanzar una recuperación económica rápida, tan necesaria en las actuales circunstancias de pandemia por coronavirus".

Objetivo cero emisiones

Repsol reducirá durante este año su Indicador de Intensidad de Carbono un 3% respecto a la base de 2016 y aumentará significativamente la capacidad de generación renovable para llegar a las cero emisiones netas en 2050. A este respecto, la compañía anunció el pasado mes de junio la puesta en marcha de esos dos otros proyectos industriales punteros de descarbonización en la refinería de Petronor o produjo este verano en su refinería de Puertollano el primer lote de biojet para la aviación del mercado español.

Además, Repsol también ha aumentado su cartera de activos renovables, operando en la actualidad en España 2.952 megavatios (MW) de capacidad total instalada baja en emisiones y desarrolla proyectos renovables que suman 2.300 MW.