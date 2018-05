El estado de bienestar seguirá menguando: el gasto público caerá al 38,6% del PIB en 2021

El Gobierno quiere llegar al año 2021 en equilibrio presupuestario o incluso con un pequeño superávit. Y para conseguirlo seguirá reduciendo el tamaño del sector público español y mantendrá la presión fiscal en el entorno del 38%. Estos son los datos que el Gobierno ha enviado a Bruselas en la actualización del Programa de Estabilidad y el Plan de Nacional de Reformas. Con ellos, espera que las autoridades comunitarias den por buenas las cifras españolas sin pedir demasiados recortes.

¿A qué se compromete el Gobierno? A seguir moderando el crecimiento del gasto para que su peso total sobre el PIB siga menguando. Si en 2017 el sector público español suponía el 41% del PIB, este año su peso bajará al 40,5%, en 2019 caerá al 39,8%, en el 2020 bajará al 39,1% y en 2021 se situará en el 38,6%, un nivel inferior incluso al de 2007, justo antes de la crisis.

A pesar de estos descensos, lo cierto es que el gasto público puede seguir subiendo año a año. El problema es si lo hará menos de lo que crecerá el PIB nominal y justo eso es lo que permite que el peso del gasto total sobre el PIB siga bajando a pesar de que se aprueben medidas como subidas de pensiones o mejoras del sueldo de los empleados públicos.

En 2018, por ejemplo, el gasto subirá un 1,6%, peo su peso total sobre la economía bajará al 40,5% del PIB porque el PIB nominal crecerá un 4%. Y en los años siguientes el gasto crecerá un 2,5% de media, mientras que el PIB nominal registrará incrementos de más del 4% en todos los ejercicios. Esa diferencia es justo la que permite seguir reduciendo el tamaño del sector público español.

Superó el 45% durante la crisis

El gasto se disparó en los peores años de la crisis por la necesidad de dar cobertura a los parados que dejaba el maltrecho mercado de trabajo y el pago de los altos intereses que se llegaron a pagar por la deuda de España. Hoy esas dos variables se han moderado considerablemente y han permitido ajustar mucho esta variable, que llegó a superar el 45% en años como 2011 y 2013.

Pero no todas las partidas dependen de la crisis. La factura de las pensiones, por ejemplo, no para de crecer y no parara de hacerlo en los próximos años, según las proyecciones de población que hace el Instituto Nacional de Estadística. Hoy, las pensiones 'se comen' ya cuatro de cada diez euros del gasto de los Presupuestos de cada año. Las últimas dos reformas del sistema iban a poner freno al incremento de esta partida, pero el Gobierno prácticamente ha enterrado la reforma de 2013 para asegurar el Presupuesto.

¿Y el peso de los ingresos sobre el PIB? También seguirá subiendo. Los ingresos supusieron el 37,9% del PIB en 2017 y serán el 38,3% este año y del 38,5% el año que viene. Además de la mejora económica, el salto puede incluir ya el impacto de algunas figuras en las que trabaja el Gobierno, como el impuesto a las grandes tecnológicas que quiere utilizar para pagar las pensiones y que podría aplicarse ya en 2019.

En 2020 y 2021 la cifra subirá al 38,6% y al 38,7%, respectivamente, aunque son incrementos muy pequeños que no tendría que recoger ningún cambio fiscal. De hecho, los ingresos, igual que los gastos, también crecerán menos de lo que crecerá el PIB nominal en todos los ejercicios de previsión. Aún así superarán el nivel de 2007 ya este año y rondarán los 530.000 millones en 2021.