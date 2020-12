El beneficio neto de las empresas se hunde un 71% hasta septiembre por la crisis

La crisis económica derivada de la covid-19 ha hundido los beneficios de las empresas españolas.

Según los datos de la Central de Balances del Banco de España, el resultado ordinario neto (beneficio después de imputar ingresos y gastos financieros y amortizaciones, y antes de impuestos) de las empresas españoles se desplomó un 71,2% interanual entre enero y septiembre de 2020. En el mismo periodo del año anterior, ese resultado sólo disminuyó un 0,3% frente al mismo de 2018.

Esta caída sin precedentes de los resultados ha provocado que, en conjunto, las empresas españolas hayan registrado pérdidas por primera vez desde el año 2002 en el periodo enero-septiembre. En concreto, el resultado neto final ha bajado un 16,1%, frente a la subida del 19,4% que registró en 2019.

El resultado bruto de explotación de las compañías cayó un 39,5% en los primeros nueve meses del año, pero esa caída del beneficio se agudizó por los menores ingresos financieros de las empresas -derivados de la menor rentabilidad- y el aumento de los gastos financieros provocados por la necesidad de endeudamiento de las empresas.

Según ha detallado el supervisor, el hundimiento de beneficios ha sido más acusado en los sectores vinculados a la "industria social", como el comercio y la hostelería. Las empresas que más han sufrido la caída de la rentabilidad han sido las pymes y, en concreto, las de las ramas de transporte y almacenamiento, vehículos de motor y, sobre todo, de hostelería, restauración y ocio.

Impacto en empleo y sueldos

La crisis ha tenido también un fuerte impacto en el empleo. En concreto, la destrucción de puestos de trabajo ha sido del 5,9% interanual hasta septiembre, sin tener en cuenta a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El impacto ha sido superior en los empleados con contratos temporales -cuyo nivel de empleo cayó un 19,5%- que en trabajadores fijos -descenso del 3%-.

Un 50,6% de las empresas ha reducido su plantilla en los primeros nueve meses del año, lo que supone un aumento muy significativo frente al mismo periodo del año anterior, y un 51,7% del total han tenido que recortar gastos de personal.

Las compañías han incrementado su ahorro precautorio en este periodo y también han tenido que endeudarse. "Entre enero y septiembre de 2020 se observó un aumento significativo de los colchones de liquidez de las empresas de esta muestra, lo que, en el contexto actual de fuerte incertidumbre, puede estar ligado a motivos precautorios", señalan.

El incremento de la deuda se refleja en la ratio de deuda respecto a los resultados corrientes, que creció hasta situarse en un 675% (a finales de 2019 era del 490%).

Riesgo de que las empresas insolventes devengan inviables

La institución que dirige Pablo Hernández de Cos estima que el porcentaje de compañías con presión financiera elevada subirá en 2020 hasta ser del 40%.

A partir de este cálculo dibuja dos posibles escenarios para el tejido empresarial. El primero de ellos asume que la covid-19 no va a tener efectos permanentes sobre los resultados de las empresas. Si esto se cumple, el aumento de empresas insolventes será moderado, de 4 puntos porcentuales, hasta ser del 15% del total.

Si, por contra, la crisis sí provoca efectos negativos permanentes, un 19% de las empresas serán insolventes, ocho puntos más que en 2019. No obstante, el supervisor aclara que no todas las empresas insolventes acabarán siendo inviables.

Para evitar que las empresas insolventes acaben siendo inviables, piden medidas adicionales: "para minimizar los riesgos de que empresas insolventes pero viables acaben liquidándose, se debería fomentar una rápida reestructuración de sus deudas introduciendo reformas en los mecanismos de insolvencias judiciales y extrajudiciales con el fin de hacerlos más ágiles y eficientes".

"Hasta ahora las medidas del Gobierno se han centrado en resolver los problemas liquidez (...) Las medidas de apoyo a la solvencia han sido más limitadas", comentan.

Impacto heterogéneo por sectores

El supervisor no se siente más identificado con uno u otro escenario, pero sí advierten de que dependerá de los sectores: en algunos los efectos generarán daños permanentes y en otros no. "Algunos no van a salir nada bien parados de esta crisis y van a sufrir una pérdida de negocio permanente", apuntan esas mismas fuentes.

Alertan, además, de que "los resultados de estos ejercicios no tienen en cuenta el posible deterioro adicional que podría producirse en la solvencia de las empresas más allá del cierre de este año 2020, que se generaría si algunas compañías siguiesen presentando un déficit de explotación, como resultado de una incompleta recuperación de su actividad, y lo cubren mediante un aumento de su endeudamiento.