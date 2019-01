El BCE emplaza a Torres a tomar una decisión "con rapidez y transparencia sobre FG"

"Está en juego la reputación del banco. Carlos Torres tiene que actuar con rapidez y transparencia". Así se han expresado este jueves fuentes cercanas al BCE consultadas por Vozpópuli.

En el organismo europeo existe una preocupación real por este tema, no tanto por la crisis abierta en el Santander por el fichaje frustrado de Orcel, según expone esta misma fuente, que agrega que el banco azul debe actuar con mucha rapidez si no quiere que las noticias sobre FG sigan afectando a la imagen pública del banco.

El BCE ha estado siguiendo muy de cerca todas las noticias que han ido saliendo sobre los negocios de FG con Villarejo. No obstante, al no ser ya una figura ejecutiva del BBVA (Francisco González), "es el propio banco el que tiene que tomar una decisión" y no tanto el organismo europeo.

Días de máxima tensión

La última semana ha sido muy intensa para el BBVA. El banco vive una de las mayores crisis de su historia al verse involucrado su anterior presidente, Francisco Gonzalez, con el excomisario Villarejo en un supuesto espionaje masivo a empresarios, políticos y periodistas. Estas informaciones han provocado un agujero reputacional en un banquero que siempre ha sido muy crítico con la corrupción.

BBVA ya comunicó que había abierto una investigación y que había solicitado a un despacho externo de abogados "una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible". Carlos Torres, el actual presidente, reconoció en una carta que la entidad contrató los servicios del Grupo Cenyt, la agencia de detectives propiedad de José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva. No obstante, en la misiva no aclaraba el supuesto espionaje masivo.

"Efectivamente el Grupo Cenyt prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas a la que se refieren las noticias publicadas en los medios de comunicación desde el 9 de enero", ha reconocido Torres en una carta interna a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que 'Bloomberg' la adelantara.

No hay consejo el lunes

El mercado daba por hecho que el consejo del banco se iba a reunir este lunes 21, pero fuentes del banco han asegurado a este medio que ese día no se ha escogido para dicha reunión. El BBVA ha declinado informar de la fecha exacta en la que se realizará ese encuentro. Aunque también es cierto que la entidad nunca ha hecho pública dicha información.

En su reglamento se expone que el consejo se reunirá una vez al mes y que dichos encuentros se fijarán de manera anual, siendo su convocatoria susceptible de ser cambiada. El texto también expone que el presidente, es decir, Carlos Torres, puede reunir al consejo de urgencia en cualquier momento.

Fuentes financieras consultadas por este medio detallan que Carlos Torres estaría ejerciendo cierta presión sobre Francisco González para que deje la presidencia "más temprano que tarde", debido a que su situación es insostenible.